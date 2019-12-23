Жителя Саратовской области осудили за убийство 20-летней давности

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Житель Саратовской области осужден на 15 лет колонии за разбойные нападения и убийство таксиста 20-летней давности, сообщает СК РФ.
"Приговором суда жителю Саратовской области назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
По версии следствия, 9 июня 1999 года осужденный и четверо его знакомых остановили в Пензе частного извозчика на ВАЗ-2106, попросили отвезти в Городищенский район, а в пути напали на него с ножом и удавкой, затем вытащили тело из машины и закопали в лесу. Как выяснили следователи, до этого, 1 июня 1999 года, обвиняемый в составе группы из четырех человек также участвовал в разбойном нападении с пистолетом на другого таксиста в Пензе, а также на квартиру местной жительницы, в которой она жила с братом.
По данным СК, пятеро соучастников были осуждены в 2000 году. Одному удалось скрыться от органов следствия. На протяжении 20 лет он жил в Саратовской области без документов.