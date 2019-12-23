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Шойгу в следующем году посетит Сербию
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РИА Новости

Шойгу в следующем году посетит Сербию

18:32 23.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Министр обороны РФ Сергей Шойгу
 Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
БЕЛГРАД, 23 дек – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу приедет в Сербию в течение 2020 года, его сербский коллега Александр Вулин может посетить Россию уже в апреле, говорится в сообщении сербского оборонного ведомства.
В понедельник министр обороны Сербии Александр Вулин провел встречу с послом РФ Александром Боцан-Харченко, на которой стороны обсудили успешное военно-техническое сотрудничество Москвы и Белграда.
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"В ходе встречи подтвержден визит главы минобороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в 2020 году. Посол Боцан-Харченко вручил министру Вулину приглашение для участия в Московской конференции по международной безопасности в апреле в Москве", - говорится в сообщении сербского минобороны.
Министр Вулин отметил, что Сербия придерживается военного нейтралитета, проводит независимую политику "и поддерживает хорошие отношения с партнерами на Востоке и на Западе".
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