Шойгу в следующем году посетит Сербию

"В ходе встречи подтвержден визит главы минобороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в 2020 году. Посол Боцан-Харченко вручил министру Вулину приглашение для участия в Московской конференции по международной безопасности в апреле в Москве", - говорится в сообщении сербского минобороны.