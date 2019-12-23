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Более 25 тысяч человек подали заявки на конкурс "Учитель будущего"
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РИА Новости

Более 25 тысяч человек подали заявки на конкурс "Учитель будущего"

18:29 23.12.2019
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© Фото : пресс-служба АНО "РСВ"Более 25 тысяч человек подали заявки на конкурс "Учитель будущего"
Более 25 тысяч человек подали заявки на конкурс Учитель будущего
© Фото : пресс-служба АНО "РСВ"
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Заявки на участие в новом всероссийском проекте президентской платформы "Россия – страна возможностей" – профессиональном конкурсе "Учитель будущего" подали более 25 тысяч педагогов, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Заявочная кампания продлится на сайте (Teachеr.rsv.ru) до 31 декабря 2019 года.
"Активная регистрация учителей на сайте конкурса подтверждает, что проект действительно востребован среди педагогов. Заявки поступают из всех регионов России. Регионами-лидерами по числу поданных заявок стали Санкт-Петербург, Кемеровская область и Московская область, а также Чеченская республика и Воронежская область. Из общего числа подавших свои заявки на участие около 20% составляют молодые учителя до 30 лет, а участников старше 55 лет зарегистрировалось порядка 800 человек", – привели в пресс-службе слова генерального директора АНО "РСВ" Алексея Комиссарова.
Он отметил, что благодаря отсутствию ограничений, конкурс вызвал интерес среди учителей разного возраста. "Самым взрослым участником в настоящий момент является 75-летний учитель русского языка и литературы из Кемеровской области, тогда как самому молодому участнику 18 лет, и это – учитель английского языка из. Кузнецка Пензенской области", – сказал Комиссаров.
Более 700 тысяч человек приняли участие в конкурсе Мой первый бизнес
Вчера, 18:26
Более 700 тысяч человек приняли участие в конкурсе "Мой первый бизнес"
Первый федеральный конкурс учительских команд "Учитель будущего" запущен 19 ноября при поддержке министерства просвещения России и направлен на выявление лучших педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров. Конкурс состоит из трех этапов: дистанционного тестирования, окружных полуфиналов и финала. Объединиться в команды и пройти конкурсные испытания могут учителя–предметники школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб. Участникам предстоит пройти дистанционное тестирование, региональные полуфиналы и финал, который продлится неделю.
Всех конкурсантов, успешно преодолевших дистанционный этап, ждет доступ к электронным библиотекам и вебинарам, а финалистов – программа совершенствования профессионального мастерства. Команды–победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.
Конкурс реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".
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Алексей КомиссаровРоссияОбразование - Общество
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