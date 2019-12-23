Кадыров гордится тем, как Путин оценил деятельность его отца

Путин в четверг на ежегодной большой пресс-конференции рассказал, что первый глава Чечни сам пришел к нему, чтобы выстроить отношения республики с Москвой, и погиб от рук террористов не только за Чечню, но и за Россию, а его сын Рамзан Кадыров "до сих пор подвергается значительной опасности в ежедневном режиме". Президент также рассказал, что Рамзан Кадыров лично принимает участие в различного рода боевых операциях, хотя Путин ему это запрещал. Комментируя получение Рамзаном Кадыровым государственной награды, Путин отметил, что он "указов о награждении Героем России... просто так не подписывает".