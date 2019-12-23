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Кадыров гордится тем, как Путин оценил деятельность его отца
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РИА Новости

Кадыров гордится тем, как Путин оценил деятельность его отца

18:28 23.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ГРОЗНЫЙ, 23 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что гордится оценкой президента Владимира Путина деятельности его отца - первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова.
Путин в четверг на ежегодной большой пресс-конференции рассказал, что первый глава Чечни сам пришел к нему, чтобы выстроить отношения республики с Москвой, и погиб от рук террористов не только за Чечню, но и за Россию, а его сын Рамзан Кадыров "до сих пор подвергается значительной опасности в ежедневном режиме". Президент также рассказал, что Рамзан Кадыров лично принимает участие в различного рода боевых операциях, хотя Путин ему это запрещал. Комментируя получение Рамзаном Кадыровым государственной награды, Путин отметил, что он "указов о награждении Героем России... просто так не подписывает".
"Если глава государства дает такую оценку, я горжусь этим как сын своего отца. Также оценка моей деятельности – это оценка деятельности пути Ахмата-Хаджи", - завил Кадыров журналистам в понедельник.
Он считает, что этим должен гордиться весь чеченский народ, и добавил, что это исторический день.
Кадыров напомнил, что в Чечне находились террористы из 51 страны, "хорошо обученные и вооруженные, прекрасно владевшие русским языком" и без поддержки федерального центра не удалось бы завершить начатый Ахматом Кадыровым путь, направленный на установление мира и правопорядка.
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Чеченская республикаАхмат Кадыров (политик)Владимир ПутинРамзан КадыровРоссияОбщество
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