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Более 700 тысяч человек приняли участие в конкурсе "Мой первый бизнес"
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РИА Новости

Более 700 тысяч человек приняли участие в конкурсе "Мой первый бизнес"

18:26 23.12.2019
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© Фото : пресс-служба АНО "РСВ"Более 700 тысяч человек приняли участие в конкурсе "Мой первый бизнес"
Более 700 тысяч человек приняли участие в конкурсе Мой первый бизнес
© Фото : пресс-служба АНО "РСВ"
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Более 700 тысяч человек из России и десятков других стран приняли участие в онлайн-этапе Международного конкурса "Мой первый бизнес" – одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей, сообщил генеральный директор АНО "РСВ" Алексей Комиссаров.
Подведение итоговонлайн-этапа состоялось в понедельник в Москве. Во время онлайн-трансляции были объявлены 60 победителей, которые стали обладателями ценных призов. Кроме того, специально для зрителей были разыграны три дополнительных приза за правильные ответы на вопросы о конкурсе.
Конкурс "Мой первый бизнес" нацелен на развитие предпринимательских навыков среди школьников 5-11 классов. Молодые люди могут принять участие в конкурсе как с бизнес-идеей, так и с уже готовым проектом. В рамках онлайн-этапа каждому участнику предлагалось выбрать одно или несколько направлений, выполнить задания от известных блогеров и презентовать свою идею или бизнес-проект. Как сообщает пресс-служба АНО "РСВ", самым популярным направлением в третьем сезоне конкурса стало "Медиа" (44,1%). На втором месте – направление "Инновационное" (24,4%), на третьем – "Социальное" (15,5%), на четвертом – "Образовательное" (8,7%), на пятом – "Цифровое" (7,3%).
"Радует, что интерес школьников к конкурсу "Мой первый бизнес" только возрастает. В этому году мы получили 705 540 заявок, что превышает показатели первого и второго сезонов проекта. Заявки пришли из всех 85 регионов России и десятков стран мира. Чтобы участие в проекте было максимально полезно, в этом году мы сделали особый акцент на образовательных программах конкурса", – привели в пресс-службе слова Комиссарова.
Международный конкурс Мой первый бизнес
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Во время онлайн-этапа были открыты штабы конкурса в 19 городах, где были проведены предпринимательские и интеллектуальные игры для всех участников, а также встречи с экспертами и наставниками конкурса – студентами факультета "КАПИТАНЫ". Региональные штабы продолжат работать во время следующего этапа проекта, в них будут проведен бизнес-курс START UP.
Лидером по количеству заявок по-прежнему остается Москва и Московская область – 107 828 (15,28% от общего количества заявок на конкурс на текущий момент). На втором месте – Санкт-Петербург и Ленинградская область – 51 714 (7,33%), на третьем – Нижегородская область – 23 640 (3,35%).
Лучшие участники конкурса получат возможность пройти четырехмесячный бизнес-курс START UP, заработать дополнительные баллы для поступления в вузы (по итогу бизнес-курса START UP), Продолжить взаимодействие с наставниками после завершения конкурса для реализации собственных проектов, выиграть грант от партнера конкурса – "Фонда содействия инновациям", принять участие в межрегиональном бизнес-интенсиве для школьников, а также презентовать проект на масштабном фестивале CapFest.
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Алексей КомиссаровОбществоЭкономика
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