Кадыров заявил, что не интересуется федеральными постами

"Я в первый раз слышу от вас об этом. Мне неинтересна ни одна должность вне республики, я хочу свою карьеру закончить у нас, в Чеченской республике", - сказал Кадыров, отвечая на вопрос журналистов о том, предлагали ли ему федеральные должности.

"Никогда в жизни ни с кем ни о чем таком я не договаривался, и не было предложений перевести меня на ту или иную должность. Это все говорят те люди, которые хотят как-нибудь обозначиться в прессе, за рейтингом гонятся", - добавил глава Чечни.