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Кадыров заявил, что не интересуется федеральными постами
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РИА Новости

Кадыров заявил, что не интересуется федеральными постами

18:21 23.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
ГРОЗНЫЙ, 23 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ему не поступало предложений занять какой-либо федеральный пост, должности вне региона ему неинтересны, и он хочет завершить карьеру в родной республике.
"Я в первый раз слышу от вас об этом. Мне неинтересна ни одна должность вне республики, я хочу свою карьеру закончить у нас, в Чеченской республике", - сказал Кадыров, отвечая на вопрос журналистов о том, предлагали ли ему федеральные должности.
"Никогда в жизни ни с кем ни о чем таком я не договаривался, и не было предложений перевести меня на ту или иную должность. Это все говорят те люди, которые хотят как-нибудь обозначиться в прессе, за рейтингом гонятся", - добавил глава Чечни.
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Чеченская республикаРамзан КадыровПолитика
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