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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2019-12-23T17:54+0300
https://ria.ru/20191223/1562738283.html
Верхняя часть Ржевского мемориала полностью собрана, средняя – на 80%
https://cdn22.img.ria.ru/images/155566/76/1555667674_0:162:2837:1758_1036x0_80_0_0_26dc69dde101a2b20c42d19cf56727bc.jpg
РИА Новости

Верхняя часть Ржевского мемориала полностью собрана, средняя – на 80%

17:54 23.12.2019
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиПроект Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области
Проект Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 23 дек – РИА Новости. Верхняя часть Ржевского мемориала Советскому солдату полностью собрана, средняя часть памятника - на 80%, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Верхний ярус 25-метровой бронзовой скульптуры - это детали от пояса до головы, вторая часть – низ шинели.
После завершения монтажа элементов скульптура будет установлена на несущий каркас.
К февралю 2020 года планируется смонтировать верхнюю и среднюю части. Затем – нижнюю часть монумента.
Открытие Ржевского мемориала станет одним из ключевых событий празднования в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Губернатор области Игорь Руденя считает, что мемориал будет не просто памятником, а местом ежегодного посещения граждан разных возрастов из регионов России и других государств.
Игорь Руденя во время посещения строительной площадки Ржевского мемориала Советскому солдату
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Проект по строительству Ржевского мемориала Советскому солдату реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, министерства культуры РФ и правительства Тверской области.
Возведение монумента ведется на спонсорские средства и пожертвования. К настоящему времени собраны более 305 миллионов рублей.
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Тверская областьИгорь РуденяТверская область
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