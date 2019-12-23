Верхняя часть Ржевского мемориала полностью собрана, средняя – на 80%

ТВЕРЬ, 23 дек – РИА Новости. Верхняя часть Ржевского мемориала Советскому солдату полностью собрана, средняя часть памятника - на 80%, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Верхний ярус 25-метровой бронзовой скульптуры - это детали от пояса до головы, вторая часть – низ шинели.

После завершения монтажа элементов скульптура будет установлена на несущий каркас.

К февралю 2020 года планируется смонтировать верхнюю и среднюю части. Затем – нижнюю часть монумента.

Открытие Ржевского мемориала станет одним из ключевых событий празднования в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Губернатор области Игорь Руденя считает, что мемориал будет не просто памятником, а местом ежегодного посещения граждан разных возрастов из регионов России и других государств.

Проект по строительству Ржевского мемориала Советскому солдату реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, министерства культуры РФ и правительства Тверской области.