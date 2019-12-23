Путин пообещал помочь получить финансирование поселению под Ростовом

ПОСЕЛОК ЭНЕМ (Адыгея), 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин пообещал попросить губернатора Ростовской области помочь Уляшкинскому сельскому поселению получить финансирование на составление проектно-сметной документации для участия поселения в программе "Комплексное развитие сельских территорий".

Как рассказала на встрече президента с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий глава поселения Наталья Манохина, Уляшкинское хочет участвовать в программе "Комплексное развитие сельских территорий", но у маленького поселения, в котором живет около тысячи человек, нет средств на составление дорогостоящей сметной документации, необходимой для того, чтобы присоединиться к программе.

Путин отметил, что в рамках такой программы можно сделать типовые проекты, которые тиражировались бы "из одной области, из одного субъекта в другой", и в этом случае они почти ничего не будут стоить.