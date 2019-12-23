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Путин пообещал помочь получить финансирование поселению под Ростовом
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РИА Новости

Путин пообещал помочь получить финансирование поселению под Ростовом

17:53 23.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ПОСЕЛОК ЭНЕМ (Адыгея), 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал попросить губернатора Ростовской области помочь Уляшкинскому сельскому поселению получить финансирование на составление проектно-сметной документации для участия поселения в программе "Комплексное развитие сельских территорий".
Как рассказала на встрече президента с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий глава поселения Наталья Манохина, Уляшкинское хочет участвовать в программе "Комплексное развитие сельских территорий", но у маленького поселения, в котором живет около тысячи человек, нет средств на составление дорогостоящей сметной документации, необходимой для того, чтобы присоединиться к программе.
Путин отметил, что в рамках такой программы можно сделать типовые проекты, которые тиражировались бы "из одной области, из одного субъекта в другой", и в этом случае они почти ничего не будут стоить.
"Что касается непосредственно вашего случая, я попрошу губернатора, надеюсь, он услышит даже то, что я сейчас скажу, чтобы он вам помог выставить заявку на получение финансирования", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
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Владимир ПутинРостовская областьРоссияАдыгеяОбщество
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