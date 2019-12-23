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Тверская область
2019-12-23T17:51+0300
https://ria.ru/20191223/1562737789.html
Руденя: в Верхневолжье создают приемные семьи для пожилых людей
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РИА Новости

Руденя: в Верхневолжье создают приемные семьи для пожилых людей

17:51 23.12.2019
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 23 дек – РИА Новости. В Тверской области реализуется проект по созданию приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов, сообщает пресс-служба областного правительства.
В пресс-службе пояснили, что подобная форма жизнеустройства является альтернативой домам престарелых и инвалидов.
Проект предполагает совместное проживание и ведение общего хозяйства - приемная семья принимает на себя обязательства по содержанию и обеспечению пожилого человека или инвалида необходимым уходом, питанием, лекарственными средствами, предметами повседневного спроса, оказанию доврачебной медицинской помощи, медицинскому сопровождению.
Пожилым людям в регионе уделяется особое внимание в рамках реализации национального проекта "Демография". "Важно, чтобы сегодня представители старшего поколения чувствовали необходимую поддержку и заботу, а также имели возможность реализовать свой потенциал", – считает губернатор области Игорь Руденя.
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В пресс-службе напомнили, что в этом году в рамках реализации мероприятий проекта "Старшее поколение" в комплексные центры социального обслуживания населения в области поступили 16 новых автобусов .На эти цели из федерального бюджета было направлены более 30миллионов рублей. На новых автобусах пожилые люди, проживающие в селах, могут регулярно приезжать на прием в медицинские учреждения к узким специалистам, для прохождения диспансеризации. Новый транспорт отвечает всем требованиям безопасности, оснащён устройством экстренных вызовов ЭРА-ГЛОНАСС, тахографами.
Также к 2022 году планируется сформировать систему долговременного ухода, социальной и медицинской помощи для граждан, которые в этом нуждаются. Пилотными площадками станут Тверь и Ржев.
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Тверская областьИгорь РуденяТверская областьОбщество
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