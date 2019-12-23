Пресс-конференция о деятельности православных молодежных движений

Участники:
- заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин ДОЛГОВ;
- заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Александр ИЛЬЧЕНКО;
- заслуженный артист России Дмитрий ДЮЖЕВ;
- член Общественной палаты Максим ГРИГОРЬЕВ;
- председатель Молодежного парламента Государственной Думы РФ Мария ВОРОПАЕВА;
- глава Совета при Патриархе, действительный государственный советник РФ Инал АРДЗИНБА;
- певица Анастасия СПИРИДОНОВА;
- заместитель председателя Молодежного совета при Патриархе Московском и всея Руси Евгений АНАНЬИН;
- директор Сергиево-Посадского дома-интерната для слепоглухих детей и молодых инвалидов Галина ЕПИФАНОВА.
Мероприятие организовано Межконфессиональным советом при Патриархе и Благотворительным клубом "Россия – в будущее!". В ходе мероприятия будет рассказано о проведении Всемирного саммита православной молодежи в 2020 году, организации второго большого концерта, где слепоглухие дети выступят на одной сцене со звездами российской эстрады, а также о строительстве дома постинтернатного сопровождения для слепоглухих (после 18 лет) в Сергиевом Посаде.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин ДОЛГОВ;
- заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Александр ИЛЬЧЕНКО;
- заслуженный артист России Дмитрий ДЮЖЕВ;
- член Общественной палаты Максим ГРИГОРЬЕВ;
- председатель Молодежного парламента Государственной Думы РФ Мария ВОРОПАЕВА;
- глава Совета при Патриархе, действительный государственный советник РФ Инал АРДЗИНБА;
- певица Анастасия СПИРИДОНОВА;
- заместитель председателя Молодежного совета при Патриархе Московском и всея Руси Евгений АНАНЬИН;
- директор Сергиево-Посадского дома-интерната для слепоглухих детей и молодых инвалидов Галина ЕПИФАНОВА.
Мероприятие организовано Межконфессиональным советом при Патриархе и Благотворительным клубом "Россия – в будущее!". В ходе мероприятия будет рассказано о проведении Всемирного саммита православной молодежи в 2020 году, организации второго большого концерта, где слепоглухие дети выступят на одной сцене со звездами российской эстрады, а также о строительстве дома постинтернатного сопровождения для слепоглухих (после 18 лет) в Сергиевом Посаде.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/