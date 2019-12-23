В Нижегородской области возобновили производство судов "Метеор"

"Закладка головного судна "Метеор 120Р" - уже третье знаковое для пассажирского судостроения событие, которое произошло в 2019 году в Нижегородской области. Так, в сентябре на "Красном Сормове" спустили на воду пассажирский круизный лайнер "Мустай Карим" - суда такого класса в России не строили последние 60 лет. Летом этого года мы возобновили речные пассажирские перевозки на "Валдае" - уникальном судне на подводных крыльях, спроектированном нижегородскими конструкторами", - добавил Никитин.