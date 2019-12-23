В Нижегородской области возобновили производство судов "Метеор"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Производство "Метеоров" - скоростных пассажирских судов на подводных крыльях - возобновили в Нижегородской области спустя 12 лет, сообщает пресс-служба правительства региона.
Первые "Метеоры" были разработаны известным нижегородским конструктором Ростиславом Алексеевым. С 1961 по 1991 годы Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Алексеева (ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева) выпустило около 400 судов. Выпуск предыдущего поколения "Метеоров" прекратили в 2007 году.
"Торжественная церемония закладки головного - первого из обновленной серии - речного пассажирского судна на подводных крыльях проекта 03580 "Метеор 120Р" состоялась на производственной площадке Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях имени Ростислава Алексеева 23 декабря", - говорится в сообщении.
По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, создание современного судна "Метеор" - важное событие для развития пассажирского флота России и отечественного судостроения. "Новый "Метеор 120Р" - продолжатель традиций знаменитых "Метеоров" и "Ракет", которые стали символами скоростного флота не только нашей страны, но и зарубежья. Такие суда на подводных крыльях будут востребованы во многих регионах России. Например, в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока, где слабо развита сеть автомобильных дорог, "Метеоры" предыдущего поколения – практически безальтернативный вид транспорта, но ресурс их почти исчерпан: им уже по 40 и более лет. Современные суда на подводных крыльях смогут их заменить", - сказал Никитин.
Он подчеркнул, что нижегородским судостроителям возобновление строительства "Метеоров" позволит привлечь новые заказы, а значит, даст возможность расширять производство, повышать зарплаты сотрудников и создавать новые рабочие места.
"Закладка головного судна "Метеор 120Р" - уже третье знаковое для пассажирского судостроения событие, которое произошло в 2019 году в Нижегородской области. Так, в сентябре на "Красном Сормове" спустили на воду пассажирский круизный лайнер "Мустай Карим" - суда такого класса в России не строили последние 60 лет. Летом этого года мы возобновили речные пассажирские перевозки на "Валдае" - уникальном судне на подводных крыльях, спроектированном нижегородскими конструкторами", - добавил Никитин.
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