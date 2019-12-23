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В ГД ожидают большого внимания к социальной сфере в послании Путина
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РИА Новости

В ГД ожидают большого внимания к социальной сфере в послании Путина

16:22 23.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Достаточно большой объем выступления в своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин посвятит вопросам социальной сферы, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января.
"Если вспомнить прошлое послание, то достаточно много внимания было уделено вопросам внутренних проблем и социальной сферы... Полагаю, что в этом году, учитывая, что у нас все-таки вопросы социальной сферы остаются актуальными, думаю, что президент обязательно посвятит этой части достаточно большой объем времени выступления", - сказал Нилов РИА Новости.
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По его мнению, в послании будет затронут вопрос качества жизни в России. Также, считает Нилов, возможно, будут подведены промежуточные итоги реализации национальных проектов и высказаны критические замечания по их исполнению в адрес ответственных должностных лиц.
Помимо этого, полагает глава думского комитета, в послании будут затронуты темы госстроительства и партийно-политической системы в России, международные отношения, вопрос безопасности и спортивный скандал.
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Госдума РФФедеральное собрание РФВладимир ПутинПолитика
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