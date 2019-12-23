В ГД ожидают большого внимания к социальной сфере в послании Путина

"Если вспомнить прошлое послание, то достаточно много внимания было уделено вопросам внутренних проблем и социальной сферы... Полагаю, что в этом году, учитывая, что у нас все-таки вопросы социальной сферы остаются актуальными, думаю, что президент обязательно посвятит этой части достаточно большой объем времени выступления", - сказал Нилов РИА Новости.