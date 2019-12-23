В ГД ожидают большого внимания к социальной сфере в послании Путина

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Достаточно большой объем выступления в своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин посвятит вопросам социальной сферы, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января.
"Если вспомнить прошлое послание, то достаточно много внимания было уделено вопросам внутренних проблем и социальной сферы... Полагаю, что в этом году, учитывая, что у нас все-таки вопросы социальной сферы остаются актуальными, думаю, что президент обязательно посвятит этой части достаточно большой объем времени выступления", - сказал Нилов РИА Новости.
По его мнению, в послании будет затронут вопрос качества жизни в России. Также, считает Нилов, возможно, будут подведены промежуточные итоги реализации национальных проектов и высказаны критические замечания по их исполнению в адрес ответственных должностных лиц.
Помимо этого, полагает глава думского комитета, в послании будут затронуты темы госстроительства и партийно-политической системы в России, международные отношения, вопрос безопасности и спортивный скандал.