В церкви в Газе пояснили, кто сможет посетить святые места в Рождество

ГАЗА, 23 дек - РИА Новости. Израильские власти позволили христианам из Газы посещать Вифлеем в праздничные дни, однако разрешение получила лишь небольшая часть желающих, заявил РИА Новости директор по связям с общественностью православной церкви в Газе Камель Айяд.

"Некоторые семьи уже получили разрешения на посещение, но их пока очень мало", - заявил РИА Новости Айяд.

"Израильские власти выдали только 193 разрешения на 900 представленных запросов, что очень мало. Израиль может дать разрешение жене, а не мужу или детям, это политика наказания палестинского народа и христианской общины", - добавил он.

Власти Израиля разрешили христианам из сектора Газа приехать на Рождество в Иерусалим и Западный берег, сообщило в воскресенье в подразделение министерства обороны Израиля, занимающееся координацией правительственной деятельности на территориях (COGAT). Сообщалось, что разрешения на въезд в Иерусалим и Западный берег будут выданы в соответствии с оценкой ситуации с точки зрения безопасности и без учета возраста.