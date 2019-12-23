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Религия и мировоззрение
2019-12-23T16:19+0300
https://ria.ru/20191223/1562731173.html
В церкви в Газе пояснили, кто сможет посетить святые места в Рождество
https://cdn24.img.ria.ru/images/125040/21/1250402164_0:349:3019:2047_1036x0_80_0_0_8b3a84498cd4f756c939bbc2ac6dbf0f.jpg
РИА Новости

В церкви в Газе пояснили, кто сможет посетить святые места в Рождество

16:19 23.12.2019
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© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкХрам Рождества Христова в городе Вифлеем. Серебряная звезда, обозначающая место Рождества Христова
Храм Рождества Христова в городе Вифлеем. Серебряная звезда, обозначающая место Рождества Христова
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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ГАЗА, 23 дек - РИА Новости. Израильские власти позволили христианам из Газы посещать Вифлеем в праздничные дни, однако разрешение получила лишь небольшая часть желающих, заявил РИА Новости директор по связям с общественностью православной церкви в Газе Камель Айяд.
"Некоторые семьи уже получили разрешения на посещение, но их пока очень мало", - заявил РИА Новости Айяд.
"Израильские власти выдали только 193 разрешения на 900 представленных запросов, что очень мало. Израиль может дать разрешение жене, а не мужу или детям, это политика наказания палестинского народа и христианской общины", - добавил он.
Власти Израиля разрешили христианам из сектора Газа приехать на Рождество в Иерусалим и Западный берег, сообщило в воскресенье в подразделение министерства обороны Израиля, занимающееся координацией правительственной деятельности на территориях (COGAT). Сообщалось, что разрешения на въезд в Иерусалим и Западный берег будут выданы в соответствии с оценкой ситуации с точки зрения безопасности и без учета возраста.
Израиль в Рождество
Вчера, 07:56Религия и мировоззрение
Израиль разрешил христианам из Газы приехать в Иерусалим на Рождество
Решение было принято после того, как католические лидеры Палестины призвали власти Израиля пустить христиан сектора Газа в Вифлеем, чтобы отпраздновать Рождество.
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Религия и мировоззрениеИерусалимрелигия
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