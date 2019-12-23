Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-23T16:34+0300
https://ria.ru/20191223/1562730536.html
Путин анонсировал 26 декабря заседание Госсовета по развитию АПК
https://cdn21.img.ria.ru/images/155593/95/1555939509_8:0:2933:1645_1036x0_80_0_0_f2de1de0b94ac56b39a553f48d9cdbd7.jpg
РИА Новости

Путин анонсировал 26 декабря заседание Госсовета по развитию АПК

16:09 23.12.2019 (обновлено: 16:34 23.12.2019)
294
© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Государственного совета
Президент РФ Владимир Путин на заседании Государственного совета
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент РФ Владимир Путин на заседании Государственного совета. Архивное фото
ПОСЕЛОК СУПС (Адыгея), 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что 26 декабря в Москве состоится специальное заседание госсовета, посвященное вопросам развития агропромышленного комплекса.
"У нас 26 декабря - вот на днях - в Москве должно состояться специальное заседание госсовета по вопросу развития агропромышленного комплекса", - заявил Путин во время встречи с представителями общественности Адыгеи, которая посвящена вопросам развития сельского хозяйства.
Здание Государственной Думы РФ
13 ноября, 16:33
Госдума предложила правительству развивать механизмы господдержки АПК
"Поэтому я хотел воспользоваться своей поездкой в один из аграрных регионов, чтобы поговорить с теми, кто работает непосредственно на земле, для того чтобы перед тем, как буду встречаться со своими коллегами, с руководителями регионов, с руководителями отрасли, послушать вас на предмет того, как вы оцениваете развитие отрасли, отдельных направлений этой отрасли, какие вы видите положительные моменты, которые нужно развивать и поддерживать дальше, на что хотели бы обратить наше внимание, имея в виду, что что-то может пока не получаться или работает не так эффективно, как хотелось бы, или хотели бы обратить внимание на какие-то вопросы, которые вас беспокоят. С тем, чтобы я это услышал и мог довести до своих коллег в Москве 26 декабря", - добавил глава государства.
611003
Обсудить 0
Владимир ПутинРоссияЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса Зеленый Дом в поселке Супс. 23 декабря 2019
Путин посетил комплекс по круглогодичному выращиванию роз в Адыгее
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Путин заявил, что программа развития АПК будет продолжена
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин прокомментировал вопрос возврата к единому сельхозналогу
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Санкт-Петербург
Путин на расширенной коллегии Минобороны подведет итоги года
Президент РФ Владимир Путин
Путин встретится с руководством Госдумы и Совета Федерации 24 декабря
LIVE: Встреча Владимира Путина с представителями общественности Адыгеи
Владимир Путин проводит встречу с аграриями в Адыгее
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Путин поддержал идею компенсаций за переоснащение сельхозпредприятий
Президент РФ Владимир Путин во время поездки на рельсовом автобусе, который отправился по железной дороге Крымского моста
Путин рассказал о впечатлениях от поездки в поезде по Крымскому мосту
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Путин раскритиковал ситуацию с помехами работе малого бизнеса
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Путин оценил введение обязательной маркировки молочной продукции
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Путин рассмотрит вопрос создания программы "Земский работник культуры"
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев
Глава Севастополя оценил запуск железнодорожной части Крымского моста
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Путин поручит поддержать вузы Минобрнауки, готовящие кадры для АПК
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Путин: сокращенная рабочая неделя для женщин на селе обеспечена
Президент РФ Владимир Путин
В ГД ожидают большого внимания к социальной сфере в послании Путина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:31Авария на Троицком водопроводе оставила без воды 160 тысяч человек
08:31Роскачество проверило китайские фейеверки
08:30В дирекции ФЦП рассказали о распределении финансирования Крыма
08:25В Нью-Дели задержали почти 140 человек за участие в акциях протеста
08:22Украинская община заявила, что Крымский мост стал уроком Киеву
08:17Крымский мост вошел в числе 280 завершенных объектов ФЦП
08:16Новая Зеландия приостановила поиск пропавших после извержения вулкана
08:15В Крыму ответили на претензии Евросоюза из-за Крымского моста
08:13Климатолог ответил на сравнение погоды в Москве с "пушкинской"
08:13Российские астрофизики выдвинули новую теорию "темной энергии"
07:57Финал "Голоса" пройдет в прямом эфире Первого канала 1 января
07:50ОАК подтвердила крушение Су-57 в Хабаровском крае, летчик жив
07:48Метеоспутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с микрометеоритом
07:28В Индонезии 24 человека погибли при падении автобуса в ущелье
07:22СМИ: президента Бразилии доставили в больницу после неудачного падения
07:19Стали известны основные версии крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:15Власти Хабаровского края работают над спасением "Амурстали"
07:13Стали известны обстоятельства крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:01В Мексике мэра города застрелили на рождественском вечере
06:56В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Лента новостейМолния