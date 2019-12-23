Путин анонсировал 26 декабря заседание Госсовета по развитию АПК

"Поэтому я хотел воспользоваться своей поездкой в один из аграрных регионов, чтобы поговорить с теми, кто работает непосредственно на земле, для того чтобы перед тем, как буду встречаться со своими коллегами, с руководителями регионов, с руководителями отрасли, послушать вас на предмет того, как вы оцениваете развитие отрасли, отдельных направлений этой отрасли, какие вы видите положительные моменты, которые нужно развивать и поддерживать дальше, на что хотели бы обратить наше внимание, имея в виду, что что-то может пока не получаться или работает не так эффективно, как хотелось бы, или хотели бы обратить внимание на какие-то вопросы, которые вас беспокоят. С тем, чтобы я это услышал и мог довести до своих коллег в Москве 26 декабря", - добавил глава государства.