Пресс-конференция главы Комитета ГД по охране здоровья Д. Морозова

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25 декабря в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья Дмитрия МОРОЗОВА по итогам года.