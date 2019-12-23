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Пресс-конференция главы Комитета ГД по охране здоровья Д. Морозова
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РИА Новости

Пресс-конференция главы Комитета ГД по охране здоровья Д. Морозова

15:54 23.12.2019 (обновлено: 15:57 23.12.2019)
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25 декабря в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья Дмитрия МОРОЗОВА по итогам года.
В рамках мероприятия будут освещены наиболее значимые законопроекты 2019 года и планы работы на 2020 год. Также речь пойдет о состоянии учреждений здравоохранения, заработной плате медработников, об обеспечении граждан современными и качественными лекарственными препаратами.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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