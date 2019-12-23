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В Мурманске завели дело после падения наледи с крыши дома на мужчину
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РИА Новости

В Мурманске завели дело после падения наледи с крыши дома на мужчину

15:51 23.12.2019
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© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской областиСотрудник Следственного комитета РФ на месте падения наледи в Мурманске
Сотрудник Следственного комитета РФ на месте падения наледи в Мурманске
© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после того, как мужчина в Мурманске получил травму из-за падения льда с крыши, сообщается на сайте регионального СУСК России.
"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, то есть по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ", - говорится в сообщении.
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
5 ноября, 14:51
Житель Кирова получил травму из-за падения наледи с крыши
По данным следствия, с 16 по 21 ноября на крыше дома по улице Шмидта в Мурманске скопились ледяные образований, что создало реальную опасность для жизни и здоровья людей. Отмечается, что из-за того, что крыша дома не была своевременно очищена, 21 ноября образовавшаяся наледь упала на мужчину 1952 года рождения.
Установлено, что многоквартирный дом находился под управлением одной из управляющих организаций города Мурманска.
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Следственный комитет РФМурманскПроисшествия
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