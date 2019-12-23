В Мурманске завели дело после падения наледи с крыши дома на мужчину

"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, то есть по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с 16 по 21 ноября на крыше дома по улице Шмидта в Мурманске скопились ледяные образований, что создало реальную опасность для жизни и здоровья людей. Отмечается, что из-за того, что крыша дома не была своевременно очищена, 21 ноября образовавшаяся наледь упала на мужчину 1952 года рождения.