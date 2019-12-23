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Платформа статданных должна заработать к 2024 году, заявил Медведев
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РИА Новости

Платформа статданных должна заработать к 2024 году, заявил Медведев

15:31 23.12.2019
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства России Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами
Председатель правительства России Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
ГОРКИ, 23 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами сообщил, что подписал распоряжение о создании цифровой платформы по статистическим данным, предполагается, что она полноценно заработает к 2024 году.
"Я подписал распоряжение правительства, которое утверждает концепцию цифровой аналитической платформы о предоставлении статистических данных", - сказал он.
Глава правительства отметил, что существует очень много различных инструментов и методик сбора статданных, что ведет к различным результатам.
"Сейчас, если не считать Росстата, более 60 министерств и ведомств этим вопросом занимаются. Инструменты, которые ими применяются - и в этом, наверное, основная проблема - они очень далеки от совершенства, из-за этого разночтения в методиках, и в форматах, и в показателях и, естественно, различные интерпретации. В результате нет объективной картины того, что происходит в экономике", - добавил он.
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Он пояснил, что в рамках концепции статданные будут постепенно переводиться в электронный вид, а новые технологии, которые планируется внедрить, позволят получать данные практически в онлайн-режиме. Также предполагается, что все органы власти должны будут подключиться к этой системе, а министерства - перейти на единую методику.

"Понятно, что цифровая платформа появится не за один день, переходить к новой модели будем поэтапно, полностью она должна заработать к 2024 году, но, естественно, двигаться вперед нужно максимально быстро", - подытожил глава кабмина.

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Дмитрий МедведевРоссияЭкономика
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