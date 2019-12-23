В Эстонии вышел на свободу чиновник, осужденный за шпионаж в пользу РФ

ТАЛЛИН, 23 дек - РИА Новости. Бывший чиновник минобороны Эстонии Херман Симм, который в 2009 году был осужден за государственную измену и шпионаж в пользу России, в понедельник досрочно вышел на свободу из Тартуской тюрьмы, сообщил Sputnik Эстония.
Тартуский уездный в начале декабря условно-досрочно освободил из тюрьмы Симма. Ему назначен испытательный срок до 18 марта 2021 года. Бывший чиновник Минобороны отбыл в заключении уже более двух третей назначенного ему тюремного срока, который завершается 18 марта 2021 года, и закон предоставляет ему возможность с согласия суда выйти из тюрьмы досрочно.
"Территорию тюрьмы 72-летний Херман Симм покинул в сопровождении супруги. На выходе из тюремных ворот его встречали журналисты. Вышедший на свободу пенсионер пожелал им счастливого Рождества. В прежние годы судебная система Эстонии несколько раз отклоняла ходатайства Симма об условно-досрочном освобождении", - говорится в сообщении.
В феврале 2009 года Харьюский уездный суд на закрытом заседании приговорил бывшего начальника отдела безопасности минобороны Эстонии Симма к 12,5 годам тюремного заключения за государственную измену и шпионаж в пользу России. По данным следствия, Симм передал Службе внешней разведки России, по меньшей мере, 3294 секретных документа. Из них 386 были связаны с ЕС и НАТО и касались систем коммуникаций, контрразведки и оборонной политики.
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Он стал контактным лицом КГБ еще в 1980-х годах, когда учился в Академии МВД СССР. Отдел безопасности минобороны Эстонии, которым Симм руководил в 2000–2006 годах, является самым секретным подразделением этого учреждения. Он отвечает за охрану государственной тайны, за все документы, названные секретными. Отдел занимается вопросами безопасности министерства и контролирует разведывательную деятельность генштаба Сил обороны. Чиновник был руководителем эстонских делегаций по заключению соглашений о защите секретной информации с зарубежными странами, а также представлял Эстонию на переговорах с соответствующими структурами ЕС и НАТО.