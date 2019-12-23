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Медведев надеется, что Украина выполнит будущее решение суда по долгу
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РИА Новости

Медведев надеется, что Украина выполнит будущее решение суда по долгу

14:55 23.12.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
ГОРКИ, 23 дек - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев рассчитывает, что судебное решение, которое может быть принято в споре по возврату выданного Украине госкредита на 3 миллиарда долларов, будет исполнено.
"Надеюсь, что и другие решения, которые могут быть приняты, - не имею в виду газовые споры, а вообще в целом решения, которые могут быть приняты иностранными судами, истцом в которых выступает Российская Федерация, - я имею в виду, прежде всего, спор, касающийся возврата государственного кредита, выданного государству Украина, также будет надлежащим образом исполнено", - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами в понедельник, говоря о принятых ранее судебных решениях в газовом споре с Украиной.
"Просил бы коллег, которые эту тему ведут, и юридические фирмы, которые в этом завязаны, естественно, тоже за этим процессом следить", - добавил он, обращаясь к участникам встречи.
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