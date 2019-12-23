Медведев надеется, что Украина выполнит будущее решение суда по долгу

"Надеюсь, что и другие решения, которые могут быть приняты, - не имею в виду газовые споры, а вообще в целом решения, которые могут быть приняты иностранными судами, истцом в которых выступает Российская Федерация, - я имею в виду, прежде всего, спор, касающийся возврата государственного кредита, выданного государству Украина, также будет надлежащим образом исполнено", - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами в понедельник, говоря о принятых ранее судебных решениях в газовом споре с Украиной.