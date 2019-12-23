Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-23T14:54+0300
https://ria.ru/20191223/1562726812.html
В ГУМе проходят Дни рождественских новостей стран Sputnik
https://cdn25.img.ria.ru/images/156272/61/1562726176_0:41:3072:1769_1036x0_80_0_0_50632ea43c746eb5c25f02142a3b7490.jpg
РИА Новости

В ГУМе проходят Дни рождественских новостей стран Sputnik

14:54 23.12.2019
22
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВ ГУМе проходят Дни рождественских новостей стран Sputnik
В ГУМе проходят Дни рождественских новостей стран Sputnik
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. В канун Рождества, отмечаемого в ночь с 24 на 25 декабря христианами западного обряда и православными ряда поместных церквей, на елке международного агентства и радио Sputnik в ГУМе начались дни рождественских новостей из англо-, испано- и франкоязычных стран. До конца недели на бегущей строке арт-объекта посетители главного универсального магазина могут читать оперативные сообщения, а также забавные и познавательные истории из десятков государств вещания медиагруппы.
В этом году Sputnik отмечает свое пятилетие, и елка стала подарком москвичам и гостям столицы от именинника. В ближайшие дни информация на ней будет транслироваться как на русском, так и на английском, испанском и французском языках. Почему традиционный британский рождественский пудинг состоит из 13 ингредиентов? Что делает на Рождество популярная французская писательница Анна Гавальда? Когда при Фиделе Кастро на Кубе вновь стали отмечать рождественские праздники? Получить ответы на эти и многие другие интересные вопросы посетители ГУМа смогут из бегущей строки, опоясавшей елку.
Уникальный инновационный арт-объект Sputnik на 1-й линии универмага – часть проекта "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади", который проводится уже в 12-й раз. По традиции компании-партнеры главного магазина страны превращают его почти на два месяца в сказочный лес. Прогуляться по нему все желающие могут по 19 января. МИА "Россия сегодня" и Sputnik выступают информационными партнерами ГУМ-катка, проекта "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади" и ГУМ-Ярмарки.
Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском, французском и других языках в более чем 90 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 60 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в Вэйбо превышает 10,5 миллиона. В 22 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
ГУМ-Ярмарка на Красной площади
17 декабря, 19:47
Традиционная ГУМ-Ярмарка открылась у стен Кремля
000000
Обсудить 0
SputnikНовости агентстваОбщество
Рекомендуем
Владимир Познер
Опрос выявил самых узнаваемых журналистов у россиян
Просмотр телевизора
Опрос выявил самые популярные новостные передачи и сайты среди россиян
Первый именной состав Таврия, который отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь. 23 декабря 2019
В Крыму назвали запуск поездов через Керченский пролив эпохальным
Президент РФ Владимир Путин
В ГД ожидают большого внимания к социальной сфере в послании Путина
Портрет саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле
В ассоциации СМИ оценили приговор убийцам Хашукджи
Полиэтиленовые пакеты
СМИ: в Таиланде перестанут выдавать пластиковые пакеты в магазинах
Проект Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области
Верхняя часть Ржевского мемориала полностью собрана, средняя – на 80%
Пульт от телевизора
Опрос выявил любимые телепередачи россиян
Кадр из сериала Игра престолов
Названы самые популярные у россиян сериалы
Экономический анализ
ТГК-1, ОГК-2 и "Мосэнерго" договорились о "кэш-пулинг"
Здание Центрального банка России в Москве
Центробанк разъяснил, что биометрию можно сдать в любом банке
Семейный фестиваль Фабрика подарков собрал более 6 тыс участников
Семейный фестиваль "Фабрика подарков" собрал более 6 тыс участников
Синица в парке Серебряный бор в Москве
В Москве может увеличиться число синиц из-за теплой погоды
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев
Киселев назвал угрозы в адрес Sputnik Эстония опасным прецедентом
Президент РФ Владимир Путин во время поездки на рельсовом автобусе, который отправился по железной дороге Крымского моста
Путин рассказал о впечатлениях от поездки в поезде по Крымскому мосту
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:25В Нью-Дели задержали почти 140 человек за участие в акциях протеста
08:22Украинская община заявила, что Крымский мост стал уроком Киеву
08:17Крымский мост вошел в числе 280 завершенных объектов ФЦП
08:16Новая Зеландия приостановила поиск пропавших после извержения вулкана
08:15В Крыму ответили на претензии Евросоюза из-за Крымского моста
08:13Климатолог ответил на сравнение погоды в Москве с "пушкинской"
08:13Российские астрофизики выдвинули новую теорию "темной энергии"
07:57Финал "Голоса" пройдет в прямом эфире Первого канала 1 января
07:50ОАК подтвердила крушение Су-57 в Хабаровском крае, летчик жив
07:48Метеоспутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с микрометеоритом
07:28В Индонезии 24 человека погибли при падении автобуса в ущелье
07:22СМИ: президента Бразилии доставили в больницу после неудачного падения
07:19Стали известны основные версии крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:15Власти Хабаровского края работают над спасением "Амурстали"
07:13Стали известны обстоятельства крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:01В Мексике мэра города застрелили на рождественском вечере
06:56В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
06:47Билли Айлиш рассказала, что вдохновило ее на песню Bad Guy
06:44На Восточный доставили части кабель-заправочной башни для "Ангары"
06:38Эксперт оценил перспективы дальнейшего продвижения сирийской армии
Лента новостейМолния