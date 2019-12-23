В ГУМе проходят Дни рождественских новостей стран Sputnik

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. В канун Рождества, отмечаемого в ночь с 24 на 25 декабря христианами западного обряда и православными ряда поместных церквей, на елке международного агентства и радио Sputnik в ГУМе начались дни рождественских новостей из англо-, испано- и франкоязычных стран. До конца недели на бегущей строке арт-объекта посетители главного универсального магазина могут читать оперативные сообщения, а также забавные и познавательные истории из десятков государств вещания медиагруппы.
В этом году Sputnik отмечает свое пятилетие, и елка стала подарком москвичам и гостям столицы от именинника. В ближайшие дни информация на ней будет транслироваться как на русском, так и на английском, испанском и французском языках. Почему традиционный британский рождественский пудинг состоит из 13 ингредиентов? Что делает на Рождество популярная французская писательница Анна Гавальда? Когда при Фиделе Кастро на Кубе вновь стали отмечать рождественские праздники? Получить ответы на эти и многие другие интересные вопросы посетители ГУМа смогут из бегущей строки, опоясавшей елку.
Уникальный инновационный арт-объект Sputnik на 1-й линии универмага – часть проекта "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади", который проводится уже в 12-й раз. По традиции компании-партнеры главного магазина страны превращают его почти на два месяца в сказочный лес. Прогуляться по нему все желающие могут по 19 января. МИА "Россия сегодня" и Sputnik выступают информационными партнерами ГУМ-катка, проекта "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади" и ГУМ-Ярмарки.
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17 декабря, 19:47Традиционная ГУМ-Ярмарка открылась у стен Кремля