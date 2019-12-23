В Москве может увеличиться число синиц из-за теплой погоды

"Если всю зиму продержится такая погода, то все птицы, оставшиеся в городе, выживут. К тому же у них есть корм. Снега нет, обледенения никакого нет, насекомые, которые спрятались под листвой, под корой дерева, в щелях и под камнями – они все доступны для птиц. Так как снежного покрова нет, птицы продолжают кормиться естественным кормом, из-за этого можно предположить, что синиц может быть больше", - сообщил Кудрявцев.

"Перелетные птицы реагируют на длину светового дня, то есть у нас черные стрижи в начале августа улетают, при этом может еще жара стоять, куча насекомых летать, но они уже улетают, потому что день уже начал уменьшаться, и для них это сигнал, что пора улетать", - пояснил орнитолог.

Также специалист добавил, что в Москве на зимовку осталась небольшая группа скворцов. Однако Кудрявцев подчеркнул, что это не говорит о массовом явлении. По его словам, скворцы не так подвержены холодам и могут питаться кормом или хлебом. "Для них холод и снег не критичны, так как они могут откочевать на юг. Как правило, это наземнокормящиеся птицы, то есть с земли что-то подбирают. К тому же они могут еще у людей что-то взять", - добавил специалист.