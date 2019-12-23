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Путин прокомментировал строительство моста через Керченский пролив
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РИА Новости

Путин прокомментировал строительство моста через Керченский пролив

14:38 23.12.2019 (обновлено: 18:26 23.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии открытия движения по железнодорожной части Крымского моста
Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия движения по железнодорожной части Крымского моста
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что строительство моста через Керченский пролив показало, что РФ способна реализовывать на основе своей базы крупномасштабные проекты и будет продолжать это делать.
Путин отметил, что начало движения поездов по мосту - это важное событие для Крыма, Севастополя, юга России и всей страны.
"Безусловно, такие объекты инфраструктурного характера, как грандиозный мост, который мы построили, будут влиять на всю экономику. Но хочу вам сказать, мы не запускаем его сначала, а мы восстанавливаем это движение", - сказал президент, пояснив, что впервые поезд по маршруту Петербург - Севастополь отправился 145 лет назад, а движение прерывалось лишь трижды: во время октябрьской революции 1917 года, во время Великой Отечественной войны и в 2014 году.
"Это большое событие. И знаете, что еще важно. Важно не только, что после открытия автомобильного моста уже миллионы автомобилей проехали, и не то что миллионы пассажиров будут перевезены уже в следующем году, а это тоже, конечно, большое событие - планируется 14 миллионов пассажиров и около 13 миллионов тонн груза перевезти. Важнее даже другое обстоятельство: важнее то, что вы своей работой, своим талантом, настойчивостью, целеустремленностью показали, что Россия в состоянии делать такие мирового уровня инфраструктурные проекты, ведь это самый большой мост не только в России по протяженности, но и в Европе", - заявил Путин.
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По его словам, Россия доказала, что может "на основе собственной технологической базы осуществлять такие масштабные проекты". Это вселяет уверенность, что в стране будут реализованы и другие проекты, отметил Путин. "Можем и обязательно будем делать в будущем", - заключил президент.
"Красавец, а не мост": Путин на открытии движения поездов в Крым
© РИА Новости / Сергей Гунеев

Владимир Путин днем прибыл на вокзальный комплекс железнодорожной станции "Керчь Южная. Новый парк".

Церемония открытия движения по железнодорожной части Крымского моста
1 из 13

Владимир Путин днем прибыл на вокзальный комплекс железнодорожной станции "Керчь Южная. Новый парк".

© РИА Новости / Сергей Гунеев
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Путин проследовал по перрону, зашел в так называемый рельсовый автобус и прошел в кабину машиниста. Поезд начал движение.

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра железнодорожной станции Тамань пассажирская после церемонии открытия движения по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив. Справа - министр транспорта Евгений Дитрих
2 из 13

Путин проследовал по перрону, зашел в так называемый рельсовый автобус и прошел в кабину машиниста. Поезд начал движение.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Проехав по железнодорожной части Крымского моста, Путин оценил красоту инженерного сооружения.

Крымский мост через Керченский пролив. 23 декабря 2019
3 из 13

Проехав по железнодорожной части Крымского моста, Путин оценил красоту инженерного сооружения.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

"Красавец, а не мост", — отметил глава государства.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия движения по железнодорожной части Крымского моста
4 из 13

"Красавец, а не мост", — отметил глава государства.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Алексей Никольский

Президент обратил внимание на то, что поезд движется значительно мягче, чем на автомобильном переходе.

Президент РФ Владимир Путин во время поездки на рельсовом автобусе, который отправился по железной дороге Крымского моста
5 из 13

Президент обратил внимание на то, что поезд движется значительно мягче, чем на автомобильном переходе.

© РИА Новости / Алексей Никольский
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Путин поблагодарил рабочих, строивших Крымский мост, и оставил им автограф.

Президент РФ Владимир Путин общается с рабочими-мостовиками во время поездки на рельсовом автобусе, который отправился по железной дороге Крымского моста из Керчи в Тамань
6 из 13

Путин поблагодарил рабочих, строивших Крымский мост, и оставил им автограф.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Сергей Гунеев

Трансляция поездки Владимира Путина в кабине машиниста первого рельсового автобуса.

Трансляция поездки президента РФ Владимира Путина в кабине машиниста первого рельсового автобуса перед церемонией открытия движения по железнодорожной части Крымского моста
7 из 13

Трансляция поездки Владимира Путина в кабине машиниста первого рельсового автобуса.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

В то же время с Московского вокзала Санкт-Петербурга отправился первый пассажирский поезд в Крым.

Отправление поезда Таврия из Санкт-Петербурга в Крым
8 из 13

В то же время с Московского вокзала Санкт-Петербурга отправился первый пассажирский поезд в Крым.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев

Поезд преодолеет девять областей, три города федерального значения, край, республику, пересечет 118 рек, в том числе Волгу, Оку, Дон и Кубань.

Первый именной состав Таврия, который отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь. 23 декабря 2019
9 из 13

Поезд преодолеет девять областей, три города федерального значения, край, республику, пересечет 118 рек, в том числе Волгу, Оку, Дон и Кубань.

© РИА Новости / Алексей Даничев
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Состав "Таврия" пройдет по Крымскому мосту и возобновит регулярные перевозки между материком и полуостровом, прерванные в 2014 году.

Проверка билетов у пассажиров первого именного состава Таврия, который отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря в 14.00, на Московском вокзале
10 из 13

Состав "Таврия" пройдет по Крымскому мосту и возобновит регулярные перевозки между материком и полуостровом, прерванные в 2014 году.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Путь длиной 2741 километр займет 43 часа.

Проводница проверяет билет у пассажирки в поезде Таврия, следующем по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь
11 из 13

Путь длиной 2741 километр займет 43 часа.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

К началу нового курортного сезона планируется запустить поезда в Крым еще из нескольких регионов.

Отправление поезда Таврия из Санкт-Петербурга в Крым
12 из 13

К началу нового курортного сезона планируется запустить поезда в Крым еще из нескольких регионов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Железнодорожное сообщение сделает полуостров полноценным круглогодичным курортом.

Первый именной состав Таврия во время отправления от перрона на Московского вокзала из Санкт-Петербурга в Севастополь
13 из 13

Железнодорожное сообщение сделает полуостров полноценным круглогодичным курортом.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
1 из 13

Владимир Путин днем прибыл на вокзальный комплекс железнодорожной станции "Керчь Южная. Новый парк".

© РИА Новости / Сергей Гунеев
2 из 13

Путин проследовал по перрону, зашел в так называемый рельсовый автобус и прошел в кабину машиниста. Поезд начал движение.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
3 из 13

Проехав по железнодорожной части Крымского моста, Путин оценил красоту инженерного сооружения.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
4 из 13

"Красавец, а не мост", — отметил глава государства.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
5 из 13

Президент обратил внимание на то, что поезд движется значительно мягче, чем на автомобильном переходе.

© РИА Новости / Алексей Никольский
6 из 13

Путин поблагодарил рабочих, строивших Крымский мост, и оставил им автограф.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
7 из 13

Трансляция поездки Владимира Путина в кабине машиниста первого рельсового автобуса.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
8 из 13

В то же время с Московского вокзала Санкт-Петербурга отправился первый пассажирский поезд в Крым.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
9 из 13

Поезд преодолеет девять областей, три города федерального значения, край, республику, пересечет 118 рек, в том числе Волгу, Оку, Дон и Кубань.

© РИА Новости / Алексей Даничев
10 из 13

Состав "Таврия" пройдет по Крымскому мосту и возобновит регулярные перевозки между материком и полуостровом, прерванные в 2014 году.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
11 из 13

Путь длиной 2741 километр займет 43 часа.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
12 из 13

К началу нового курортного сезона планируется запустить поезда в Крым еще из нескольких регионов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
13 из 13

Железнодорожное сообщение сделает полуостров полноценным круглогодичным курортом.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
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Крымский мостВладимир ПутинКрымРоссияОбщество
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