Путин прокомментировал строительство моста через Керченский пролив

"Безусловно, такие объекты инфраструктурного характера, как грандиозный мост, который мы построили, будут влиять на всю экономику. Но хочу вам сказать, мы не запускаем его сначала, а мы восстанавливаем это движение", - сказал президент, пояснив, что впервые поезд по маршруту Петербург - Севастополь отправился 145 лет назад, а движение прерывалось лишь трижды: во время октябрьской революции 1917 года, во время Великой Отечественной войны и в 2014 году.

"Это большое событие. И знаете, что еще важно. Важно не только, что после открытия автомобильного моста уже миллионы автомобилей проехали, и не то что миллионы пассажиров будут перевезены уже в следующем году, а это тоже, конечно, большое событие - планируется 14 миллионов пассажиров и около 13 миллионов тонн груза перевезти. Важнее даже другое обстоятельство: важнее то, что вы своей работой, своим талантом, настойчивостью, целеустремленностью показали, что Россия в состоянии делать такие мирового уровня инфраструктурные проекты, ведь это самый большой мост не только в России по протяженности, но и в Европе", - заявил Путин.