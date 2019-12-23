Глава Минэнерго рассказал о будущем газовой отрасли

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Природный газ является наиболее перспективным источником энергии и его доля в энергобалансе будет только расти, при этом Россия обладает обширными возможностями для конкуренции с другими производителями "голубого топлива" на мировом рынке, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.
"Не секрет, что газ является наиболее перспективным источником энергии, и его доля в энергобалансе будет расти. В то время как доля нефти, угля в мировом энергобалансе будет сокращаться, доля газа и возобновляемых источников энергии будет расти", - сказал Новак в интервью телеканалу РБК, комментируя вопрос о перспективах газовой отрасли и о том, почему газ сейчас "на коне".
Министр подчеркнул, что газ является высокоэкологичным и одновременно доступным продуктом. При этом способы его добычи, переработки и доставки продолжают развиваться.
"Сегодня мы можем доставлять газ в любую точку для любого потребителя. За последние несколько лет количество стран, которые потребляют СПГ, увеличилось вдвое. Мы видим, что темпы роста потребления газа будут расти", - сообщил он.
"Поэтому, конечно, это огромный рынок, и Россия обладает богатыми запасами природного газа, имеет возможность поставлять как трубопроводным способом, так и путем сжижения на различные рынки. Наш газ конкурентоспособен", - заключил Новак.