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Глава Минэнерго рассказал о будущем газовой отрасли
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РИА Новости

Глава Минэнерго рассказал о будущем газовой отрасли

14:24 23.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Природный газ является наиболее перспективным источником энергии и его доля в энергобалансе будет только расти, при этом Россия обладает обширными возможностями для конкуренции с другими производителями "голубого топлива" на мировом рынке, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Не секрет, что газ является наиболее перспективным источником энергии, и его доля в энергобалансе будет расти. В то время как доля нефти, угля в мировом энергобалансе будет сокращаться, доля газа и возобновляемых источников энергии будет расти", - сказал Новак в интервью телеканалу РБК, комментируя вопрос о перспективах газовой отрасли и о том, почему газ сейчас "на коне".

Министр подчеркнул, что газ является высокоэкологичным и одновременно доступным продуктом. При этом способы его добычи, переработки и доставки продолжают развиваться.
"Сегодня мы можем доставлять газ в любую точку для любого потребителя. За последние несколько лет количество стран, которые потребляют СПГ, увеличилось вдвое. Мы видим, что темпы роста потребления газа будут расти", - сообщил он.
"Поэтому, конечно, это огромный рынок, и Россия обладает богатыми запасами природного газа, имеет возможность поставлять как трубопроводным способом, так и путем сжижения на различные рынки. Наш газ конкурентоспособен", - заключил Новак.
Александр Новак во время переговоров России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа в Берлине
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