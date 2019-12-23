Глава Минэнерго рассказал о будущем газовой отрасли

"Не секрет, что газ является наиболее перспективным источником энергии, и его доля в энергобалансе будет расти. В то время как доля нефти, угля в мировом энергобалансе будет сокращаться, доля газа и возобновляемых источников энергии будет расти", - сказал Новак в интервью телеканалу РБК, комментируя вопрос о перспективах газовой отрасли и о том, почему газ сейчас "на коне".