Чижов рассказал о последствиях Brexit для российского экспорта

По его словам, после выработки соглашения о дальнейших взаимоотношениях между ЕС и Великобританией потребуется внесение корректив в договорно-правовую базу с третьими странами. "У нас, например, уже 25 лет действует соглашение о партнерстве и сотрудничестве, но каждый раз, когда за этот период Евросоюз расширялся, мы заключали протоколы или меморандумы о распространении действия нашего СПС на новые страны-члены Евросоюза. Теперь придется разрабатывать протокол о сужении действия СПС за счет Великобритании", - рассказал он на пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".

Чижов отметил, что это имеет и практическое измерение. "Некоторые наши экспортные товары, неплохо продаваемые на рынке ЕС – металлы, зерно и так далее, квотируются. Квоты были установлены из расчета 28 стран Евросоюза, если их останется 27, квоты надо перекалькулировать", - сказал дипломат. Он указал, что с такой проблемой столкнется не только Россия, но и другие партнеры Евросоюза, в том числе США, Китай, Индия, Канада и Австралия.

Кроме того, Чижов усомнился, что Лондону удастся завершить работу над соглашением с ЕС до конца переходного периода. "Тут будут сроки поджимать, потому что Brexit несколько раз откладывали, а продолжительность переходного периода не менялась – до 31 декабря 2020 года", - отметил он. "Я не исключаю, что такого же сплочения 27 стран на общей позиции (как при переговорах Еврокомиссии по Brexit – ред.) будет достичь сложнее – тут уже будут сказываться национальные интересы стран Евросоюза", - полагает дипломат.

Ранее в пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь внес в парламент законопроект по Brexit, предполагающий выход из ЕС 31 января 2020 года и отказ от возможности продления переходного периода. Согласно данным голосования, парламент Великобритании поддержал законопроект по Brexit во втором чтении. Ожидается, что окончательное голосование в обеих палатах и получение королевской санкции по указанному законопроекту состоится в январе. В случае выхода Британии из ЕС 31 января переходный период продлится до конца 2020 года.

Поддержка законопроекта с небольшими изменениями, который ранее трижды отвергался парламентариями, стала возможна благодаря победе Джонсона и правящей Консервативной партии на всеобщих выборах 12 декабря. В результате выборов тори, не имевшие рабочего большинства в предыдущем составе парламента, получили на 80 человек больше в парламенте, чем все остальные партии.