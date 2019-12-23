Чижов рассчитывает на постепенное улучшение отношений России и ЕС

"Я считаю, что у нас есть основания рассчитывать на постепенное улучшение наших отношений. Можно сказать, что большинство новых руководителей Евросоюза в последний период, уже вступив в соответствующие должности, шлют сигналы о некоем окне возможностей, новом начале. Посмотрим, насколько это материализуется", - заявил он в ходе видеомоста в МИА "Россия сегодня".