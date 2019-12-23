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Чижов рассчитывает на постепенное улучшение отношений России и ЕС
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РИА Новости

Чижов рассчитывает на постепенное улучшение отношений России и ЕС

14:21 23.12.2019
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© РИА Новости / Геннадий МельникПостоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов
Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов
© РИА Новости / Геннадий Мельник
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Есть основания рассчитывать на постепенное улучшение отношений Москвы и Брюсселя, заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.
"Я считаю, что у нас есть основания рассчитывать на постепенное улучшение наших отношений. Можно сказать, что большинство новых руководителей Евросоюза в последний период, уже вступив в соответствующие должности, шлют сигналы о некоем окне возможностей, новом начале. Посмотрим, насколько это материализуется", - заявил он в ходе видеомоста в МИА "Россия сегодня".
По мнению дипломата, механического восстановления прежней архитектуры партнерства России и ЕС, какой она была до похолодания в отношениях, не будет, но это и не нужно ни Брюсселю, ни Москве.
РФ и ЕС нужно выстраивать более прагматичное партнерство, пусть и с меньшим количеством лозунгов, которые называют партнерство "стратегическим", "привилегированным" или "продвинутым", добавил Чижов.
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