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Россия и Украина зафиксировали цену на транзит газа на пять лет
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РИА Новости

Россия и Украина зафиксировали цену на транзит газа на пять лет

14:09 23.12.2019 (обновлено: 19:32 23.12.2019)
82507
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства России Дмитрий Козак
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак. Архивное фото
ГОРКИ, 23 дек — РИА Новости. Цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет, заявил вице-премьер Дмитрий Козак на совещании у главы правительства.

"Мы договорились и зафиксировали в соответствующих протоколах размер платы "Газпрома" за оказание этих услуг, агентских услуг по транспортировке газа, который является твердым и определенным все пять лет", — сказал Козак.

Рабочие на газоизмерительной станции
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По его словам, все риски, связанные с тарифным регулированием, в течение этого времени берет на себя "Нафтогаз Украины".

"Риски, связанные с тарифным регулированием на транспортировку газа, риски, связанные с изменением законодательства, — это будут риски "Нафтогаза Украины". Или выигрыш, в случае, если украинской стороне, в соответствии с законодательством Украины, которое теперь должно соответствовать и нормам Европейского союза, будут установлены низкие тарифы на транспортировку газа", — объяснил он.

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Дмитрий КозакРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Со следующего года ценник за транзит удвоят, а стокгольмский арбитраж согласует и присудит, в связи со сложным экономическим положением Шумерии.
23 декабря, 15:42
bberserker79
9070109
тогда освободите нас от налогов))) А то Украине всё а нам как
23 декабря, 16:22
АВАлександр Вохминцев
61201016
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