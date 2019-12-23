Россия и Украина зафиксировали цену на транзит газа на пять лет

ГОРКИ, 23 дек — РИА Новости. Цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет, заявил вице-премьер Дмитрий Козак на совещании у главы правительства.
"Мы договорились и зафиксировали в соответствующих протоколах размер платы "Газпрома" за оказание этих услуг, агентских услуг по транспортировке газа, который является твердым и определенным все пять лет", — сказал Козак.
По его словам, все риски, связанные с тарифным регулированием, в течение этого времени берет на себя "Нафтогаз Украины".
"Риски, связанные с тарифным регулированием на транспортировку газа, риски, связанные с изменением законодательства, — это будут риски "Нафтогаза Украины". Или выигрыш, в случае, если украинской стороне, в соответствии с законодательством Украины, которое теперь должно соответствовать и нормам Европейского союза, будут установлены низкие тарифы на транспортировку газа", — объяснил он.