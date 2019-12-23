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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-23T14:36+0300
https://ria.ru/20191223/1562722610.html
Лавров прокомментировал начало работы конституционного комитета Сирии
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РИА Новости

Лавров прокомментировал начало работы конституционного комитета Сирии

13:58 23.12.2019 (обновлено: 14:36 23.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем во время встречи
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем во время встречи
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем во время встречи
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россия удовлетворена тем, что конституционный комитет Сирии начал работу, несмотря на многочисленные попытки помешать этому, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Конечно же, мы не можем не выразить удовлетворение по поводу того, что, наконец, после многочисленных попыток помешать этому, начался политический процесс, начал свою работу конституционный комитет", - сказал Лавров перед началом переговоров с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом.
Он добавил, что планирует обсудить с коллегой из Сирии, как две страны могут наиболее эффективно взаимодействовать для устойчивого продвижения по этим направлениям.
"Безусловно, неотъемлемой частью наших общих усилий является продолжение бескомпромиссной борьбы с остатками террористических группировок на территории Сирийской Арабской Республики", - отметил Лавров.
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Торжественное открытие комитета под эгидой ООН прошло в Женеве 30 октября. Расширенный состав комитета включает 150 человек - по 50 представителей от оппозиции, правительства и гражданского общества, и большинством голосов будет принимать конституционные проекты, которые будет готовить малый состав комитета из 45 человек. Члены малого комитета были назначены из числа соответствующих частей большого состава, по 15 человек от каждой группы. Большой орган может созываться параллельно или периодически по мере продвижения работы малого органа для обсуждения и принятия предложений.
Основной целью комитета является подготовка конституционной реформы в Сирии, чтобы на ее основе провести выборы в стране, положив начало процессу политического урегулирования в арабской республике.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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