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Суд арестовал двух подозреваемых в убийстве подмосковного ювелира
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РИА Новости

Суд арестовал двух подозреваемых в убийстве подмосковного ювелира

13:26 23.12.2019
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© РИА Новости / Вадим Жернов / Перейти в фотобанкПодозреваемый в наручниках
Подозреваемый в наручниках
© РИА Новости / Вадим Жернов
Перейти в фотобанк
Подозреваемый в наручниках. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Следователи арестовали двух москвичей по подозрению в убийстве ювелира, обезглавленное тело которого было обнаружено на берегу реки Руза, сообщается на сайте ГСУСК по Московской области.
Ранее сообщалось, что тело мужчины без головы и кистей рук нашли на берегу реки Руза в Московской области. Следователи установили личность погибшего, им оказался житель городского округа Одинцово - 53-летний частный ювелир, о местонахождении которого родственники не знали с 24 ноября. По подозрению в убийстве были задержаны двое жителей столицы 1966 и 1980 годов рождения.
"Судом в отношении двух москвичей, подозреваемых в убийстве мужчины, тело которого без головы и кистей рук было обнаружено на берегу реки Руза (часть 1 статьи 105 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 24 ноября потерпевший пришел в один из московских ТЦ к своим знакомым. В ходе конфликта один из мужчин убил ювелира, нанеся ему ножевые ранения. После этого подозреваемые в сумке вынесли из торгового помещения тело убитого и отвезли его на берег Рузы.
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Московская областьРузаОдинцовоПроисшествия
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