Суд арестовал двух подозреваемых в убийстве подмосковного ювелира

"Судом в отношении двух москвичей, подозреваемых в убийстве мужчины, тело которого без головы и кистей рук было обнаружено на берегу реки Руза (часть 1 статьи 105 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 24 ноября потерпевший пришел в один из московских ТЦ к своим знакомым. В ходе конфликта один из мужчин убил ювелира, нанеся ему ножевые ранения. После этого подозреваемые в сумке вынесли из торгового помещения тело убитого и отвезли его на берег Рузы.