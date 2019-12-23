Туристы рассказали, как создают себе предновогоднее настроение

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Туристы, опрошенные сервисом путешествий, рассказали, каким образом создают себе предновогоднее настроение, сообщает Туту.ру.

Специалисты компании провели исследование среди 4400 пользователей и выяснили, что почти половина (40 процентов) из них погружаются в предпраздничную атмосферу, увидев стандартные атрибуты — елку, гирлянды, сверкающие витрины и прочие украшения.

Новогодние передачи и традиционные для этого периода фильмы, типа "Иронии судьбы", "включают" праздничное настроение у семи процентов респондентов. Для такого же числа опрошенных приближение Нового года связано с обилием мандаринов в магазинах. Их запах на создание новогоднего настроения "работает больше, чем брызги шампанского", отмечают эксперты.

Покупка подарков, подготовка новогоднего стола и поездка на Рождественские ярмарки в Европу свидетельствуют о приближении Нового года для шести процентов туристов.

Четыре процента чувствуют праздник только когда бьют куранты и по телевизору транслируют поздравление президента. Столько же пользователей начинают чувствовать скорый приход Нового года, когда выбирают костюмы на вечеринку, пускают фейерверки и пьют шампанское.