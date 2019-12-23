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Туризм
2019-12-23T16:30+0300
https://ria.ru/20191223/1562720024.html
Туристы рассказали, как создают себе предновогоднее настроение
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РИА Новости

Туристы рассказали, как создают себе предновогоднее настроение

16:30 23.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкТуристы на новогодней ярмарке в центре Москвы
Туристы на новогодней ярмарке в центре Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Туристы, опрошенные сервисом путешествий, рассказали, каким образом создают себе предновогоднее настроение, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании провели исследование среди 4400 пользователей и выяснили, что почти половина (40 процентов) из них погружаются в предпраздничную атмосферу, увидев стандартные атрибуты — елку, гирлянды, сверкающие витрины и прочие украшения.
Новогодние передачи и традиционные для этого периода фильмы, типа "Иронии судьбы", "включают" праздничное настроение у семи процентов респондентов. Для такого же числа опрошенных приближение Нового года связано с обилием мандаринов в магазинах. Их запах на создание новогоднего настроения "работает больше, чем брызги шампанского", отмечают эксперты.
Покупка подарков, подготовка новогоднего стола и поездка на Рождественские ярмарки в Европу свидетельствуют о приближении Нового года для шести процентов туристов.
Четыре процента чувствуют праздник только когда бьют куранты и по телевизору транслируют поздравление президента. Столько же пользователей начинают чувствовать скорый приход Нового года, когда выбирают костюмы на вечеринку, пускают фейерверки и пьют шампанское.
Каждый пятый опрошенный сказал, что ничто не способно создать им праздничное настроение: они не любят Новый год.
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