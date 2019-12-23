Бречалов презентовал календарь, посвященный столетию Удмуртии

УФА, 23 дек – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов презентовал отрывной календарь в стиле ретро, посвященный 100-летию государственности республики.
"Готов календарь, посвященный столетию государственности Удмуртии. Самые значимые события республики оживают на 366 страницах", - написал глава региона на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
"Всех приветствую! Совсем скоро наступит 2020 год. Мы с командой сделали вот такой отрывной календарь в ретро стиле, посвященный 100-летию государственности Удмуртской республики. Здесь на каждый странице - значимое событие из истории Удмуртии. И первые экземпляры уйдут в музеи, чьи команды помогли нам формировать и составлять календарь. Это музей имени Кузебая Герда, музей имени Чайковского, музей Калашникова, "Ижмаша", музей города Ижевска. Ребята, спасибо огромное, и всех с наступающим новым годом", - написал Бречалов.