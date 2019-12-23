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Удмуртская Республика
2019-12-23T13:05+0300
https://ria.ru/20191223/1562719571.html
Бречалов презентовал календарь, посвященный столетию Удмуртии
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РИА Новости

Бречалов презентовал календарь, посвященный столетию Удмуртии

13:05 23.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Удмуртии Александр Бречалов
Глава Удмуртии Александр Бречалов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Глава Удмуртии Александр Бречалов. Архивное фото
УФА, 23 дек – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов презентовал отрывной календарь в стиле ретро, посвященный 100-летию государственности республики.
"Готов календарь, посвященный столетию государственности Удмуртии. Самые значимые события республики оживают на 366 страницах", - написал глава региона на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
"Всех приветствую! Совсем скоро наступит 2020 год. Мы с командой сделали вот такой отрывной календарь в ретро стиле, посвященный 100-летию государственности Удмуртской республики. Здесь на каждый странице - значимое событие из истории Удмуртии. И первые экземпляры уйдут в музеи, чьи команды помогли нам формировать и составлять календарь. Это музей имени Кузебая Герда, музей имени Чайковского, музей Калашникова, "Ижмаша", музей города Ижевска. Ребята, спасибо огромное, и всех с наступающим новым годом", - написал Бречалов.
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов
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Удмуртская РеспубликаУдмуртская республикаАлександр БречаловУдмуртияОбщество
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