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2019-12-23T12:59+0300
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Песков не уточнил слова Путина о поставках танков в горячие точки
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РИА Новости

Песков не уточнил слова Путина о поставках танков в горячие точки

12:59 23.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал уточнять слова главы российского государства Владимира Путина о том, что во многих горячих точках есть военная техника, которую поставляют симпатизирующие страны.
Ранее Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, комментируя вопрос, откуда в Донбассе танки и тяжелая артиллерия, заявил, что во многих горячих точках есть военная техника, которая может попадать от симпатизирующих стран, но это уже собственность сторон.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
19 декабря, 12:53Большая пресс-конференция Владимира Путина
В Донбассе нет иностранных войск, заявил Путин
"Нет, я не мог бы здесь какие-то уточнения сделать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, какие страны имел в виду российский лидер.
На уточняющий вопрос о том, говорил ли Путин о России, Песков отметил, что ему "нечего добавить к тому, что сказал президент".
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ДонбассДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияВ мире
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