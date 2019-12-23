Песков не уточнил слова Путина о поставках танков в горячие точки

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал уточнять слова главы российского государства Владимира Путина о том, что во многих горячих точках есть военная техника, которую поставляют симпатизирующие страны.
Ранее Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, комментируя вопрос, откуда в Донбассе танки и тяжелая артиллерия, заявил, что во многих горячих точках есть военная техника, которая может попадать от симпатизирующих стран, но это уже собственность сторон.
"Нет, я не мог бы здесь какие-то уточнения сделать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, какие страны имел в виду российский лидер.
На уточняющий вопрос о том, говорил ли Путин о России, Песков отметил, что ему "нечего добавить к тому, что сказал президент".