Песков не уточнил слова Путина о поставках танков в горячие точки

"Нет, я не мог бы здесь какие-то уточнения сделать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, какие страны имел в виду российский лидер.

На уточняющий вопрос о том, говорил ли Путин о России, Песков отметил, что ему "нечего добавить к тому, что сказал президент".