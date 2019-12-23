В Забайкалье 35 тысяч детей из малообеспеченных семей получат подарки

ЧИТА, 23 дек – РИА Новости. Более 30 тысяч детей из малообеспеченных семей в Более 30 тысяч детей из малообеспеченных семей в Забайкалье получат сладкие новогодние подарки от губернатора региона Александра Осипова , сообщили в пресс-службе главы края.

Акция "Подарок губернатора" проводится в регионе впервые.

"По инициативе губернатора Забайкальского края З5 тысяч сладких новогодних подарков будет передано детям от четырех до 10 лет из малообеспеченных семей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подарки уже направлены в различные населенные пункты, в том числе в отдаленные районы края.