В Забайкалье 35 тысяч детей из малообеспеченных семей получат подарки

ЧИТА, 23 дек – РИА Новости. Более 30 тысяч детей из малообеспеченных семей в Забайкалье получат сладкие новогодние подарки от губернатора региона Александра Осипова, сообщили в пресс-службе главы края.
Акция "Подарок губернатора" проводится в регионе впервые.
"По инициативе губернатора Забайкальского края З5 тысяч сладких новогодних подарков будет передано детям от четырех до 10 лет из малообеспеченных семей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что подарки уже направлены в различные населенные пункты, в том числе в отдаленные районы края.
"Также 400 детей из малообеспеченных семей, проживающие в районах края, приглашены и будут доставлены на Забайкальскую елку в Читу", - добавили в пресс-службе.
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