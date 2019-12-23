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МИД предупредил россиян о непогоде в Греции и Италии
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РИА Новости

МИД предупредил россиян о непогоде в Греции и Италии

12:52 23.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. МИД России предупредил соотечественников о проливных дождях и сильном ветре в Греции и Италии.
"Греция – 23 декабря в центральных и южных регионах Греции проливные дожди и грозы; шквалистый ветер; временно приостановлено паромное сообщение; затруднено движение транспорта. Италия – 23 декабря в центральных и южных областях страны действует "красный" уровень метеоопасности; проливные дожди; сильные порывы ветра; оползни в горной местности; затруднено движение транспорта; нарушено паромное сообщение между островом Сардиния и островом Сицилия", - говорится в сообщениях департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
Ведомство также предупредило о надвигающемся на Малайзию тропическом шторме. Ожидается, что из-за него 25-27 декабря пройдут ливневые дожди и будут сильные порывы ветра в городе Джохор. Высока вероятность наводнений, возможны повреждения инфраструктуры.
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МИД РФГрецияМалайзияИталияВ мире
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