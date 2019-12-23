Лавров пообещал ответ на санкции США против "Северного потока — 2"

"Это такая материя, которая требует спокойной работы, спокойного анализа. Я уверяю вас, что подобные абсолютно неприемлемые, грубые действия в нарушение всех мыслимых норм международного права, всех дипломатических и человеческих приличий не останутся без реакции", - сказал он.