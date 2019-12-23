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Лавров пообещал ответ на санкции США против "Северного потока — 2"
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РИА Новости

Лавров пообещал ответ на санкции США против "Северного потока — 2"

12:46 23.12.2019
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / ТАСС/POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Санкции США в отношении проектов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" не останутся без реакции России, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
Минфин США в ночь на субботу сообщил, что вступили в силу санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Вашингтон потребовал от компаний, ведущих прокладку труб, немедленно прекратить строительство. Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока-— 2", уже приостановила работу. В правительстве Германии заявили, что "отвергают подобные экстерриториальные санкции", направленные "против немецких и европейских компаний".
Высотное здание министерства иностранных дел РФ и Кремль
Вчера, 12:14
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"Это такая материя, которая требует спокойной работы, спокойного анализа. Я уверяю вас, что подобные абсолютно неприемлемые, грубые действия в нарушение всех мыслимых норм международного права, всех дипломатических и человеческих приличий не останутся без реакции", - сказал он.
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18
"Северный поток — 2"
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Санкции США против "Северного потока — 2"Северный поток — 2Турецкий потокМинистерство финансов СШАСергей ЛавровМИД РФРоссияСШАПолитика
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