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2019-12-23T12:35+0300
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Песков: все подробности переговоров с Украиной по газу уже озвучены
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РИА Новости

Песков: все подробности переговоров с Украиной по газу уже озвучены

12:34 23.12.2019 (обновлено: 12:35 23.12.2019)
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© AP Photo / Sergei ChuzavkovБильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Все подробности переговоров по газу с Украиной, которые должны быть обнародованы, уже озвучены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вся информация, которая должна была быть обнародована на этот счет, она уже была обнародована, были сделаны заявления и со стороны "Нафтогаза", и со стороны "Газпрома", и также нашими представителями, Козаком (вице-премьер РФ Дмитрий Козак - ред.)", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о закрытых условиях, достигнутых на переговорах по газу с Украиной.
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Россия и Украина в пятницу подписали протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого "Газпром" и "Нафтогаз" заключат соглашение о продолжении транзита газа и урегулированию взаимных претензий.
Достигнутые договоренности предполагают бронирование мощностей для транзита газа в 65 миллиардов кубов в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах при установлении конкурентного тарифа. Россия и Украина также договорились о выплате "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража и отказе от исков, по которым нет окончательного вердикта. Кроме того, будет заключено мировое соглашение о снятии антимонопольных претензий Украины к "Газпрому" в 7,4 миллиарда долларов.
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Нафтогаз УкраиныГазпромДмитрий ПесковРоссияУкраинаЭкономика
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