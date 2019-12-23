Песков: все подробности переговоров с Украиной по газу уже озвучены

"Вся информация, которая должна была быть обнародована на этот счет, она уже была обнародована, были сделаны заявления и со стороны "Нафтогаза", и со стороны "Газпрома", и также нашими представителями, Козаком (вице-премьер РФ Дмитрий Козак - ред.)", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о закрытых условиях, достигнутых на переговорах по газу с Украиной.

Россия и Украина в пятницу подписали протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого "Газпром" и "Нафтогаз" заключат соглашение о продолжении транзита газа и урегулированию взаимных претензий.

Достигнутые договоренности предполагают бронирование мощностей для транзита газа в 65 миллиардов кубов в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах при установлении конкурентного тарифа. Россия и Украина также договорились о выплате "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража и отказе от исков, по которым нет окончательного вердикта. Кроме того, будет заключено мировое соглашение о снятии антимонопольных претензий Украины к "Газпрому" в 7,4 миллиарда долларов.