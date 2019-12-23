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Семейный фестиваль "Фабрика подарков" собрал более 6 тыс участников
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РИА Новости

Семейный фестиваль "Фабрика подарков" собрал более 6 тыс участников

12:04 23.12.2019 (обновлено: 16:24 23.12.2019)
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© Фото : пресс-служба инновационно-образовательного комплекса "Техноград"Семейный фестиваль "Фабрика подарков" собрал более 6 тыс участников
Семейный фестиваль Фабрика подарков собрал более 6 тыс участников
© Фото : пресс-служба инновационно-образовательного комплекса "Техноград"
МОСКВА, 23 дек - Пресс-служба инновационно-образовательного комплекса "Техноград". Минувшая суббота, 21 декабря, запомнилась москвичам теплой не по сезону погодой и новогодним фестивалем "Фабрика подарков", проходившем в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ.
На площадке проходило 25 различных активностей, в которых в общей сложности приняли участие более 6000 человек. На уличной площади "Технограда" гостей встречали герои фильма "Трансформеры" - Оптимус Прайм, Бамблби и Мегатрон, которые устроили зажигательное танцевальное шоу под восхищенные взгляды публики и ароматы глинтвейна.
В павильонах "Арт.Техноград" и "Урбан.Техноград" для детей работали интерактивные зоны с мастер-классами. Так, малыши с удовольствием разрисовывали новогодние сувениры – имбирные пряники и елочные шары, вырезали снежинки и полигональные маски, собирали мышек-оригами, самостоятельно создавали слаймы, делали елочные украшения из цветов, расписывали картины эбру и многое другое.
У детей младшего школьного возраста повышенный интерес вызвал игровой мастер-класс от ментальной арифметики ALOHA. Всего за 15 минут ребенок обучался древнекитайскому способу выполнения арифметических операций при помощи счет – абакус.
Самым популярным развлечением у взрослой и детской аудитории стала запись фото и видео поздравлений в тематических зонах – "сани Деда Мороза", "Волшебный стеклянный шар", "Новогодний табурет" и "Новогодняя сказка". На стойке "Тайное пожелание" всем посетителям предлагали написать новогоднее поздравление для незнакомца, а в ответ получить послание от другого участника с пожеланием для себя. Также повсеместно по корпусам были установлены почтовые ящики для писем Деду Морозу.
В течение дня в зале Black Box проходили театральное представление "Маленькая баба-яга", шоу фокусов и шоу "Фабрика подарков".
Справочно:
"Техноград" — уникальный инновационно-образовательный комплекс на ВДНХ, предлагающий новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга для жителей и гостей столицы. Здесь представлены инновационные образовательные программы по более чем 40 наиболее востребованным профессиям на рынке труда и профессиям будущего по 6 направлениям: услуги для населения, креативные индустрии, цифровые технологии, городская инфраструктура, промышленность, предпринимательство и социальные навыки.
Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу.
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