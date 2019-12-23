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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на этой неделе
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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на этой неделе

11:33 23.12.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновМолодые люди на Красной площади в Москве
Молодые люди на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Молодые люди на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. По-апрельски тёплая погода ожидается в Москве на протяжении всей недели, сообщила РИА Новости ведущий специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Очень теплый день и очень теплая ночь будет 24 числа. Температура в течение суток в Москве — плюс 5 – плюс 7. Это действительно, в общем-то, температура начала октября или середины апреля. И местами небольшой дождик сохранится в течение завтрашнего дня", — сказала Позднякова.
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Также она отметила, что на протяжении недели в столице будет держаться преимущественно облачная погода с небольшими осадками.
"Большую часть недели погоду будет определять атлантические циклоны, поэтому у нас будет преобладать облачная погода, в начале недели это будут дожди, от небольших до умеренных, во второй половине недели, возможно, что будут небольшие осадки – не исключено, что среди дождя небольшого будут проскакивать мокрые снежинки. Но опять-таки, нельзя сказать, что это будет снег", — сказала Позднякова.
По её словам, температура пойдёт на спад, начиная с середины недели.
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"В среду существенных осадков не ожидается, в ночные часы в городе слабо положительная температура, в пределах плюс 1 – плюс 3 градусов, дневная температура – тоже около плюс 3 градусов. В четверг характер погоды не изменится, также у нас существенных осадков не ожидается, и фон температуры не изменится: слабо положительная температура в Москве в течение всех суток", — сообщила ведущий специалист метеобюро.
Также она сказала, что нуля температура достигнет к началу выходных.
"В конце недели у нас погода облачная с небольшими уже осадками, то есть это может быть смешанная фаза, в ночные часы – от 0 до плюс 2 в Москве, дневная температура – слабо положительная", — сказала Позднякова.
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