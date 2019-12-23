Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на этой неделе

"Большую часть недели погоду будет определять атлантические циклоны, поэтому у нас будет преобладать облачная погода, в начале недели это будут дожди, от небольших до умеренных, во второй половине недели, возможно, что будут небольшие осадки – не исключено, что среди дождя небольшого будут проскакивать мокрые снежинки. Но опять-таки, нельзя сказать, что это будет снег", — сказала Позднякова.