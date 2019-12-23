В КЧР благоустроили десять нарзанных источников

ЧЕРКЕССК, 23 дек - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии волонтеры благоустроили десять источников минеральной воды, сообщает пресс-служба главы региона.
Работы были проведены в рамках образовательной программы экологического просветительского проекта "Студенческая высадка на нарзанах Кавказа".
В рамках первого этапа реализации проекта молодые люди занимались благоустройством целебных источников, расположенных в разных районах региона. Благоустройством источников минеральной воды занимаются 60 молодых активистов.
Экологический просветительский проект "Студенческий десант на нарзанах Кавказа" был поддержан на Северо-Кавказском молодёжном форуме "Машук-2019".