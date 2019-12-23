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Карачаево-Черкесская Республика
2019-12-23T11:20+0300
https://ria.ru/20191223/1562712835.html
В КЧР благоустроили десять нарзанных источников
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РИА Новости

В КЧР благоустроили десять нарзанных источников

11:20 23.12.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоИсточник минеральной воды
Источник минеральной воды
© РИА Новости / Алексей Куденко
Источник минеральной воды
ЧЕРКЕССК, 23 дек - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии волонтеры благоустроили десять источников минеральной воды, сообщает пресс-служба главы региона.
Работы были проведены в рамках образовательной программы экологического просветительского проекта "Студенческая высадка на нарзанах Кавказа".
В рамках первого этапа реализации проекта молодые люди занимались благоустройством целебных источников, расположенных в разных районах региона. Благоустройством источников минеральной воды занимаются 60 молодых активистов.
Экологический просветительский проект "Студенческий десант на нарзанах Кавказа" был поддержан на Северо-Кавказском молодёжном форуме "Машук-2019".
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Карачаево-Черкесская РеспубликаОбщество
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