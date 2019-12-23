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Россия зафиксировала 57 нарушений перемирия в Сирии за сутки
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РИА Новости

Россия зафиксировала 57 нарушений перемирия в Сирии за сутки

11:16 23.12.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПатруль военной полиции РФ на северо-востоке Сирии
Патруль военной полиции РФ на северо-востоке Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Патруль военной полиции РФ на северо-востоке Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 57 нарушений, Турция - 55, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 57 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 15, Алеппо – 15, Идлиб – 17, Хама – 10. Турецкой частью представительства зафиксировано 55 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 17, Идлиб – 36, Хама – один, Алеппо – один", - говорится в тексте бюллетеня.
В течение суток центром по примирению были проведены две гуманитарные акции - в населенном пункте Умм-Батна (провинция Эль-Кунейтра) было выдано 350 продовольственных наборов общим весом 2,048 тонны; в населенном пункте Сафари (провинция Алеппо) было выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,925 тонны.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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