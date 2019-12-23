Россия зафиксировала 57 нарушений перемирия в Сирии за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 57 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 15, Алеппо – 15, Идлиб – 17, Хама – 10. Турецкой частью представительства зафиксировано 55 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 17, Идлиб – 36, Хама – один, Алеппо – один", - говорится в тексте бюллетеня.

В течение суток центром по примирению были проведены две гуманитарные акции - в населенном пункте Умм-Батна (провинция Эль-Кунейтра) было выдано 350 продовольственных наборов общим весом 2,048 тонны; в населенном пункте Сафари (провинция Алеппо) было выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,925 тонны.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.