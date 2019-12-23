Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-23T11:15+0300
https://ria.ru/20191223/1562712119.html
Во Владивостоке проверяют данные о нападении бродячих собак на людей
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_788:685:3066:1966_1036x0_80_0_0_b5bfc6a28e98e581c9f1e14fb7b750a3.jpg
РИА Новости

Во Владивостоке проверяют данные о нападении бродячих собак на людей

11:15 23.12.2019
250
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 23 дек - РИА Новости. СК начал проверку из-за нападения бездомных собак на людей во Владивостоке, сообщает СУСК по региону.
Отмечается, что в местных СМИ появились публикации о том, что в районе улицы Сочинской в городе Владивостоке стая бездомных собак бросается на детей и взрослых.
Бродячие собаки
30 ноября, 16:47
Кинолог рассказал, как избежать укусов бродячих собак
"Проводится доследственная проверка по признакам преступления по статье "халатность", - говорится в сообщении.
Следователи уточнили, что в рамках проверки устанавливаются пострадавшие от нападений агрессивных животных граждане, а также должностные лица, в результате действий (бездействия) которых произошла указанная ситуация.
001002
Обсудить 0
ВладивостокПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
СК начал проверку после стрельбы в Приморье
Железнодорожное депо города Владивостока
Во Владивостоке погиб подросток, делая селфи на железнодорожном вагоне
Самолет на рулежной дорожке ВПП
Стали известны подробности инцидента с самолетом в аэропорту Кирова
Водолаз-спасатель
В реке в Липецкой области нашли тела двух сестер-школьниц
Владивосток
В Приморье разработали проект закона о запрете продажи снюса детям
Певец перекрыл Новый Арбат для съемок клипа
Дептранс Москвы обратится в полицию из-за съемок клипа на Новом Арбате
Молоток судьи
На Урале суд оправдал мужчину, выбросившего младенца из окна
Работа художника Бэнкси Шрам Вифлеема (Scar of Bethlehem)
Бэнкси по-своему представил сцену рождения Иисуса Христа
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
На Россию хотят повесить вину за чужие ошибки, заявил Лавров
Здание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года
В Германии проверят дела о геноциде времен ВОВ в Ейске и Новгородчине
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Апатитах четверых подростков заподозрили в избиении полицейских
Кадр из фильма Зеленая книга
Российские зрители считают "Зеленую книгу" лучшим фильмом года
Галапагосские острова
У Галапагосских островов более двух тонн дизеля попало в океан
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В квартире в Уфе нашли убитыми пожилых супругов и их сына
Зона таможенного контроля
Китаец пытался провезти в Россию 79 килограммов волос
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:13Климатолог ответил на сравнение погоды в Москве с "пушкинской"
08:13Российские астрофизики выдвинули новую теорию "темной энергии"
07:57Финал "Голоса" пройдет в прямом эфире Первого канала 1 января
07:50ОАК подтвердила крушение Су-57 в Хабаровском крае, летчик жив
07:48Метеоспутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с микрометеоритом
07:28В Индонезии 24 человека погибли при падении автобуса в ущелье
07:22СМИ: президента Бразилии доставили в больницу после неудачного падения
07:19Стали известны основные версии крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:15Власти Хабаровского края работают над спасением "Амурстали"
07:13Стали известны обстоятельства крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:01В Мексике мэра города застрелили на рождественском вечере
06:56В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
06:47Билли Айлиш рассказала, что вдохновило ее на песню Bad Guy
06:44На Восточный доставили части кабель-заправочной башни для "Ангары"
06:38Эксперт оценил перспективы дальнейшего продвижения сирийской армии
06:24Страховщики рассказали о вероятности ДТП и угона авто в Новый год
06:18В Гидрометцентре рассказали, ждать ли снега в новогоднюю ночь в Москве
06:12В Ленобласти предложили ставить на оружие "маячки" для слежки
06:08Кадыров заявил, что в Чечне могут появиться три новых города
06:04Мадуро призвал Перу и Бразилию задержать напавших на воинскую часть
Лента новостейМолния