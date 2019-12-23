Во Владивостоке проверяют данные о нападении бродячих собак на людей

ВЛАДИВОСТОК, 23 дек - РИА Новости. СК начал проверку из-за нападения бездомных собак на людей во СК начал проверку из-за нападения бездомных собак на людей во Владивостоке , сообщает СУСК по региону.

Отмечается, что в местных СМИ появились публикации о том, что в районе улицы Сочинской в городе Владивостоке стая бездомных собак бросается на детей и взрослых.

"Проводится доследственная проверка по признакам преступления по статье "халатность", - говорится в сообщении.