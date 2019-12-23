Во Владивостоке проверяют данные о нападении бродячих собак на людей

ВЛАДИВОСТОК, 23 дек - РИА Новости. СК начал проверку из-за нападения бездомных собак на людей во Владивостоке, сообщает СУСК по региону.
Отмечается, что в местных СМИ появились публикации о том, что в районе улицы Сочинской в городе Владивостоке стая бездомных собак бросается на детей и взрослых.
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"Проводится доследственная проверка по признакам преступления по статье "халатность", - говорится в сообщении.
Следователи уточнили, что в рамках проверки устанавливаются пострадавшие от нападений агрессивных животных граждане, а также должностные лица, в результате действий (бездействия) которых произошла указанная ситуация.