Путин поздравил президента Азербайджана с днем рождения

"Уважаемый Ильхам Гейдарович. Примите сердечные поздравления по случаю Дня рождения. Под Вашим руководством Азербайджан уверенно движется по пути социально-экономического развития, укрепляет свои позиции на международной арене. Трудно переоценить Ваш личный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства между нашими странами. Искренне дорожу доверием и взаимопониманием, сложившимся между нами. Рассчитываю на продолжение плодотворной совместной работы на благо народов России и Азербайджана", - говорится в поздравлении.