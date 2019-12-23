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Путин поздравил президента Азербайджана с днем рождения
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РИА Новости

Путин поздравил президента Азербайджана с днем рождения

11:09 23.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
БАКУ, 23 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с днем рождения, российский лидер заявил, что рассчитывает на продолжение плодотворной совместной работы, текст поздравления приводит пресс-служба Алиева.
Президент Азербайджана отметит день рождения во вторник, ему исполнится 58 лет.
"Уважаемый Ильхам Гейдарович. Примите сердечные поздравления по случаю Дня рождения. Под Вашим руководством Азербайджан уверенно движется по пути социально-экономического развития, укрепляет свои позиции на международной арене. Трудно переоценить Ваш личный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства между нашими странами. Искренне дорожу доверием и взаимопониманием, сложившимся между нами. Рассчитываю на продолжение плодотворной совместной работы на благо народов России и Азербайджана", - говорится в поздравлении.
Президент России пожелал Алиеву "крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов".
"Прошу передать сердечный привет Вашей семье", - говорится в послании.
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии подписания ряда межправительственных и межведомственных документов. 1 сентября 2018
20 декабря, 04:01
Межгосударственные отношения России и Азербайджана
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Ильхам АлиевВладимир ПутинРоссияАзербайджанВ мире
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