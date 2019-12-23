Путин поздравил президента Азербайджана с днем рождения

БАКУ, 23 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с днем рождения, российский лидер заявил, что рассчитывает на продолжение плодотворной совместной работы, текст поздравления приводит пресс-служба Алиева.
Президент Азербайджана отметит день рождения во вторник, ему исполнится 58 лет.
"Уважаемый Ильхам Гейдарович. Примите сердечные поздравления по случаю Дня рождения. Под Вашим руководством Азербайджан уверенно движется по пути социально-экономического развития, укрепляет свои позиции на международной арене. Трудно переоценить Ваш личный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства между нашими странами. Искренне дорожу доверием и взаимопониманием, сложившимся между нами. Рассчитываю на продолжение плодотворной совместной работы на благо народов России и Азербайджана", - говорится в поздравлении.
Президент России пожелал Алиеву "крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов".
"Прошу передать сердечный привет Вашей семье", - говорится в послании.
20 декабря, 04:01Межгосударственные отношения России и Азербайджана