Домик для хвоста, или Как работает приют для животных в Москве

Несмотря на то, что собаки и кошки являются признанными домашними любимцами человека, не все из них имеют персональный кров над головой. Тех, кто не нашел своего хозяина, выручают приюты, расположенные по всей Москве. Корреспондент РИА Недвижимость отправился в приют "Зоорассвет" на востоке Москвы, который находится в ведении "Доринвеста", и узнал, сколько квадратных метров полагается хвостатым жильцам, а также в чем отличие приюта от питомника.

Парк для собак

Расположенный на краю парка усадьбы Кусково приют "Зоорассвет" имеет удобную локацию в первую очередь для собак, с которыми нужно постоянно гулять. Причем дефицита в волонтерах, желающих ухаживать за питомцами, нет. Территория на первый взгляд не кажется большой, но при этом довольно плотно заселена, что неудивительно, ведь численность "жильцов" составляет 200 кошек и 400 собак. Впрочем, для сотрудников это кажется нормой, как и постоянный лай на всю округу. Видимо, привычка сохранять спокойствие вырабатывается с опытом работы и в процессе общения с питомцами, так как умиротворенная атмосфера коллектива чувствуется сразу.

Одна из главных задач работников и волонтеров – вернуть доверие животных к людям, ведь собаки и кошки попадают сюда не от лучшей жизни, констатирует главный ветеринарный врач приюта Игорь Сиротенко. Он также просит отличать приют от питомника.

"В питомнике содержатся в основном породистые животные с родословными. Их там заводят для определенных целей – либо дальнейшая продажа, либо для служебного собаководства. А в приют попадают безнадзорные собаки и кошки", – поясняет он.

Проще говоря, человек, который по тем или иным причинам хочет избавиться от домашнего животного, не может прийти и сдать его в приют. Сотрудники организации самостоятельно занимаются отловом кошек и собак после того, как им поступает обращение из управы района. По словам Сиротенко, заявление в управу может подать любой человек, увидевший бездомное животное на улице.

А вот отлавливают четвероногого уже обученные специалисты, чтобы не нанести ему вред. Затем производится первичный осмотр ветеринарным врачом, после чего животное помещается в карантинное помещение, там его обрабатывают от паразитов, вакцинируют от бешенства, а также проводят операцию по удалению репродуктивных органов. Последнее делается для того, чтобы кошки и собаки не плодились в приюте.

Адаптация

На этом работа не заканчивается. После необходимых ветеринарных манипуляций каждый новобранец приюта чипируется, на него заводится карточка учета, где есть фото и номер чипа, ему также дается кличка. "После карантина мы помещаем животное в основное поголовье, где содержатся все. Затем с ними работают кинологи, они занимаются адаптацией животных, приучают их к поводку, ошейнику, учат ходить рядом", – рассказывает Сиротенко. Процесс адаптации проходит у всех по-разному, поясняет он, потому что животные не всегда бывают добродушными к людям, ведь судьбы у всех разные.

"Кто-то доверяет людям, кто-то нет. У нас происходит тщательное формирование и подбор групп, которые будут проживать в одном вольере. Например, в каждом домике для кошек есть свой лидер, то есть доминант. Если вновь прибывшее животное будет доминирующим, то может быть драка. Это крайне нежелательно, и мы этого не допускаем. В ином случае мы переводим новобранца в другой вольер", – поясняет ветеринар.

Жизнь после

После заключения эксперта, если животное адаптировано, приют начинает выдавать его волонтерам, которые выводят на прогулки собак под присмотром кинологов, а также общаются с котами.

"Этот процесс достаточно прост: если человеку, который помогает нашему приюту, понравилось какое-то животное, то он берет кураторство над ним – ухаживает, выгуливает, а в дальнейшем размещает в соцсетях информацию о питомце и ведет дальнейшее пристройство, подбирая ему владельца", – рассказывает Сиротенко.

Перенаселения в приюте удается избегать как раз благодаря таким неравнодушным людям, продолжает он, все-таки волонтеров у приюта много.

По его словам, количество поголовья животных не должно достигать допустимых норм с учетом площади территории. По нормативам на одного кота приходится один метр, а у собак этот показатель составляет 1,5-2 метра. Но может быть и больше, если собака довольно крупная.

Новый хозяин

Процесс "усыновления" того или иного животного может растянуться, предупреждает ветеринар. Это обусловлено мерами безопасности и необходимостью изучить человека, решившего взять на попечение собаку или кошку.

"Если кто-то решил забрать питомца, то ему может понадобиться неоднократный приход сюда. Допустим, приглянется кто-нибудь, люди приходят еще раз, пытаются подружиться, ходят с собакой на прогулки. Если соискатели окончательно утвердились в своем решении, то заполняется договор акта передачи животного в добрые руки. И на основании этого документа человек становится обладателем питомца", – говорит Сиротенко.

Разумеется, с животным передается карточка учета, номер чипа, все ветеринарные наблюдения и рекомендации, в том числе по тому, как содержать животное. Это необходимо для дальнейшего наблюдения, вакцинации и других профилактических мероприятий.

"Мы следим за судьбой всех питомцев, которых забрали. Например, путем фотоотчетов. У нас всегда проводится тщательный отбор владельцев, идет постоянное общение с ним, в договоре указаны все данные человека и информация о том, где животное будет содержаться. Если есть какие-то подозрения, то можем созвониться и ненавязчиво спросить, как себя чувствует животное. Конечно, бывают случаи, когда к нам приходят неадекватные люди, их видно сразу, и мы им отказываем", – добавляет Сиротенко.

Все же перед тем, как отдать питомца, сотрудники питомника стараются изучить человека. Да и он сам на этом этапе должен понимать, подходит ему животное или нет. Необходимы веские причины, чтобы сдать его обратно. Но они бывают. Или нет времени гулять с собакой, или же у членов семьи появилась аллергия на кота. "В любом случае, в дальнейшем мы такому человеку не дадим животное", – поясняет ветеринар.

По его словам, все питомцы, попадающие в приют, довольно быстро адаптируются, так как видят и чувствуют хорошее отношение к себе. Кто-то уже на этапе карантина идет сам навстречу, кто-то в коллективе "раскрывается".