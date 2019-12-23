В Хабаровском крае около 12 тысяч человек остались без отопления

"В результате порыва на теплотрассе диаметром 500 мм нарушено теплоснабжение в городе Амурске. По предварительным данным, без отопления остаются 49 многоквартирных домов с населением около 12 тысяч человек и 3 социально значимых объекта", - говорится в сообщении.