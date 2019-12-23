В Хабаровском крае около 12 тысяч человек остались без отопления

ХАБАРОВСК, 23 дек - РИА Новости. Почти 50 жилых домов, в которых проживают около 12 тысяч человек, и три социальных объекта в понедельник остались без отопления в городе Амурске Хабаровского края, сообщает региональный главк МЧС России.
Всего в Амурске проживает 39 тысяч человек.
"В результате порыва на теплотрассе диаметром 500 мм нарушено теплоснабжение в городе Амурске. По предварительным данным, без отопления остаются 49 многоквартирных домов с населением около 12 тысяч человек и 3 социально значимых объекта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что место порыва найдено, ведутся ремонтные работы.
В настоящее время температура воздуха в Амурске - 23 градуса мороза, ночью прогнозируется 32 градуса мороза.