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2019-12-23T09:56+0300
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В Хабаровском крае около 12 тысяч человек остались без отопления
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РИА Новости

В Хабаровском крае около 12 тысяч человек остались без отопления

09:56 23.12.2019
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© Depositphotos / Georg.S.VРадиатор отопления в квартире
Радиатор отопления в квартире
© Depositphotos / Georg.S.V
Радиатор отопления в квартире. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 23 дек - РИА Новости. Почти 50 жилых домов, в которых проживают около 12 тысяч человек, и три социальных объекта в понедельник остались без отопления в городе Амурске Хабаровского края, сообщает региональный главк МЧС России.
Всего в Амурске проживает 39 тысяч человек.
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"В результате порыва на теплотрассе диаметром 500 мм нарушено теплоснабжение в городе Амурске. По предварительным данным, без отопления остаются 49 многоквартирных домов с населением около 12 тысяч человек и 3 социально значимых объекта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что место порыва найдено, ведутся ремонтные работы.
В настоящее время температура воздуха в Амурске - 23 градуса мороза, ночью прогнозируется 32 градуса мороза.
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