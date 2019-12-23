Опрос выявил самые популярные новостные передачи и сайты среди россиян

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Первый канал, "Россия 1" и НТВ стали главными источниками новостей и аналитики на телевидении, "Яндекс", "ВКонтакте" и YouTube – в интернете, говорится в результатах исследования Первый канал, "Россия 1" и НТВ стали главными источниками новостей и аналитики на телевидении, "Яндекс", "ВКонтакте" и YouTube – в интернете, говорится в результатах исследования Mediascope "Медиапотребление в регионах России", которые имеются в распоряжении РИА Новости.

"Респондентов, не подсказывая названий, просили конкретизировать, какие именно новостные или аналитические программы они обычно смотрят по телевизору. … В большинстве случаев люди ограничивались названиями каналов. Первый канал упомянули 36% всех респондентов (41% от тех, кто интересуется новостями). Практически столько же назвали канал "Россия 1": 35% и 39% соответственно. Реже назвали НТВ (19% и 21% соответственно), канал "Россия 24" (12% и 13% соответственно) и другие каналы", - говорится в результатах исследования.

По данным инфографики, из программ Первого канала респонденты чаще всего упоминали программы "Новости", "Время" и "Время покажет". На "России 1" самыми популярными стали "Вести", "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "60 минут". На НТВ – "Сегодня", "Место встречи" и "Итоги недели с Ирадой Зейналовой".

"Еще один вопрос касался сайтов и мобильных приложений. Респондентов, не подсказывая названий, просили конкретизировать, какие именно ресурсы они обычно используют для чтения и просмотра новостей в интернете. Чаще всего участники опроса называли таким источником "Яндекс" (25% от населения). Далее с заметным отрывом следуют "ВКонтакте" (10%), YouTube (7%), Instagram (6%), Google (5%), "Одноклассники" (5%) и множество других сайтов и приложений", - указано в исследовании.

При этом, как показывает инфографика, среди мужчин в возрастной группе от 16 до 24 наиболее популярны "ВКонтакте", Google и Instagram, от 35 до 44 – РБК, Лента.ру и Mail.ru, старше 55 – Mail.ru, "Яндекс" и YouTube. Среди женщин от 16 до 24 востребованы Instagram, "ВКонтакте" и Google, от 35 до 44 - Facebook, Instagram и местные сайты, а среди тех, кому больше 55, – "Одноклассники", "Яндекс" и YouTube.

"Самые яркие различия между социально-демографическими группами связаны с социальными сетями, которые одновременно выполняют функцию контентных платформ. Так, люди 16-34 лет воспринимают "ВКонтакте" и Instagram как источник новостей о внешнем мире, тогда как для среднего и старшего поколения новости в интернете – это в первую очередь "Яндекс". Пенсионеры (55+ лет) в принципе гораздо реже ищут новости в сети, независимо от ресурса", - отмечают авторы исследования.

Опрос также показал, что телевидение, прежде всего Первый канал и "Россия 1", вызывает наибольшее доверие россиян по сравнению с другими источниками новостей. При этом чем моложе аудитория, тем меньше она доверяет телевизионным новостям и тем больше – онлайн источникам.