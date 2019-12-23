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В Саратовской области шесть человек пострадали в ДТП
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РИА Новости

В Саратовской области шесть человек пострадали в ДТП

09:10 23.12.2019 (обновлено: 10:09 23.12.2019)
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© Фото : УГИБДД по Саратовской областиНа месте массового ДТП на федеральной трассе в Саратовской области
На месте массового ДТП на федеральной трассе в Саратовской области
© Фото : УГИБДД по Саратовской области
САРАТОВ, 23 дек - РИА Новости. Три легковых автомобиля столкнулись на трассе в Саратовской области, в результате пострадали шесть человек, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло вечером в воскресенье на 360-м километре автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград в Саратовском районе Саратовской области.
"По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-21124 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ехавшим в попутном направлении автомобилем Kia Rio, после чего Kia, изменив направление, выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем ВАЗ-111730", - сказали в пресс-службе.
Уточняется, что шесть человек обратились за медицинской помощью, четыре человека из ВАЗ-111730 ("Лада Калина") госпитализированы, в том числе семилетняя девочка и трехлетний мальчик.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку.
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