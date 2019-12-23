МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Сирийская ПВО отразила ракетный обстрел Дамаска, сообщает государственное телевидение страны.

Как сообщает корреспондент РИА Новости взрывы в сирийской столице прогремели как минимум два раза. Инцидент произошел около 23.15 воскресенья по местному времени (0.15 мск).

"Противовоздушная оборона Сирии отразила ракетную атаку на Дамаск, ракеты запущены с оккупированных территорий", — подчеркивает Ikhbariya

По информации телеканала, один из снарядов упал в районе деревни Акраба в 20 километрах к юго-востоку от Дамаска.

Ранее, в воскресенье, силы ПВО Сирии также отразили атаку на военный аэропорт в городе Хама. Системы противовоздушной обороны поразили несколько целей, пытавшихся подобраться к военному объекту. Кроме того, по информации информагентства САНА , силы ПВО сбили БПЛА над городом Джебла близ Латакии.

"Без комментариев"

После сообщений о ракетном обстреле сирийской столицы РИА Новости сделало запрос в пресс-службу израильской армии, однако военные отказались комментировать произошедшее.

"Мы не комментируем сообщения в иностранных СМИ", — сказали РИА Новости в израильской армии.