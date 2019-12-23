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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-23T03:41+0300
https://ria.ru/20191223/1562703825.html
Сирийская ПВО отразила ракетный обстрел Дамаска
https://cdn24.img.ria.ru/images/148415/65/1484156588_0:258:2500:1664_1036x0_80_0_0_6659857c3c468e0998192e9969c7acdf.jpg
РИА Новости

Сирийская ПВО отразила ракетный обстрел Дамаска

03:22 23.12.2019 (обновлено: 03:41 23.12.2019)
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© Фото : SANAДамаск
Дамаск
© Фото : SANA
Дамаск. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Сирийская ПВО отразила ракетный обстрел Дамаска, сообщает государственное телевидение страны.
Как сообщает корреспондент РИА Новости взрывы в сирийской столице прогремели как минимум два раза. Инцидент произошел около 23.15 воскресенья по местному времени (0.15 мск).
"Противовоздушная оборона Сирии отразила ракетную атаку на Дамаск, ракеты запущены с оккупированных территорий", — подчеркивает Ikhbariya.
По информации телеканала, один из снарядов упал в районе деревни Акраба в 20 километрах к юго-востоку от Дамаска.
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Ранее, в воскресенье, силы ПВО Сирии также отразили атаку на военный аэропорт в городе Хама. Системы противовоздушной обороны поразили несколько целей, пытавшихся подобраться к военному объекту. Кроме того, по информации информагентства САНА, силы ПВО сбили БПЛА над городом Джебла близ Латакии.

"Без комментариев"

После сообщений о ракетном обстреле сирийской столицы РИА Новости сделало запрос в пресс-службу израильской армии, однако военные отказались комментировать произошедшее.
"Мы не комментируем сообщения в иностранных СМИ", — сказали РИА Новости в израильской армии.
Источник в международном аэропорту Бейрута, в свою очередь, сообщил агентству, что самолеты ВВС Израиля находились в воздушном пространстве Ливана в южнойчасти страны, когда на Дамаск подвергся атаке.
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Источник: ВВС Израиля находились над Ливаном во время ударов по Сирии
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