Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-23T02:15+0300
https://ria.ru/20191223/1562703462.html
Ракета "Ангара" отмечает пятилетие первого и последнего пуска
https://cdn24.img.ria.ru/images/104017/45/1040174523_0:115:2200:1353_1036x0_80_0_0_649b06f7a36e867e1743b72ee1458f2a.jpg
РИА Новости

Ракета "Ангара" отмечает пятилетие первого и последнего пуска

02:15 23.12.2019
108
© РИА Новости / Пресс-служба МО РФ / Перейти в фотобанкПервый пуск ракеты тяжелого класса "Ангара-А5"
Первый пуск ракеты тяжелого класса Ангара-А5
© РИА Новости / Пресс-служба МО РФ
Перейти в фотобанк
Первый пуск ракеты тяжелого класса "Ангара-А5". Архивное фото
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Ракета-носитель "Ангара" тяжелого класса впервые отправилась в космос ровно пять лет назад – 23 декабря 2014 года, с тех пор ее пуски ежегодно анонсируются и с таким же постоянством переносятся. По новым планам, носитель полетит в первой половине 2020 года. Почему второй пуск состоится через шесть лет после первого, разбиралось РИА Новости.
Пять лет назад в 8.57 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области был осуществлен пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком "Бриз-М" и массо-габаритным макетом космического аппарата. Все этапы полета прошли штатно, макет спутника был выведен на орбиту.
Суперлуние на космодроме Байконур
16 декабря, 14:40
"Роскосмос" не исключил доставку коммерческих грузов на Луну
Но после анализа данных выяснилось, что грузоподъемность ракеты меньше, чем предполагалось. Как рассказал в сентябре 2019 года вице-премьер РФ Юрий Борисов в интервью газете "Ведомости", тяжелая "Ангара" не соответствует требованиям, которые к ней предъявляет основной заказчик - Минобороны.
Для специалистов это была не новость. Именно из-за несоответствия ракеты требованиям в свое время родилась идея создания модернизированной версии "Ангары" - "Ангары-А5М" с форсированными на 10% двигателями и облегченной конструкцией. Такой вариант ракеты выйдет с завода, как сообщил недавно РИА Новости генеральный конструктор КБ "Салют" Центра Хруничева Сергей Кузнецов, только к концу 2024 года. В этом случае ракета сможет выводить с космодрома Восточный на низкую околоземную орбиту 27 тонн вместо 25. Сейчас грузоподъемность "Ангары" такая же (22,3 тонны), как у "Протона" (22-23 тонны).

На замену "Протону"

Идея создания семейства экологически чистых ракет "Ангара", из которых, как из конструктора, можно было бы собирать несколько типов ракет – легкую "Ангару-1.2" и тяжелую "Ангару-А5" (на заре проекта вариантов было больше, например, средняя "Ангара-А3", "Ангара-А7" повышенной грузоподъемности), была в том, чтобы избавить заказчика в лице Минобороны от "зоопарка" ракет – легких и токсичных "Космоса-3М" и "Циклона", экологичного, но украинского "Зенита", летающего с территории Казахстана токсичного "Протона", а также появившегося чуть позже конверсионного и тоже токсичного легкого "Рокота".
Космический аппарат Гонец-М
Вчера, 03:20
Запуск "Гонцов-М" на ракете "Союз-2" отложили, сообщает источник
Однако "рождение" "Ангары" затянулось на 21 год – с 1993 по 2014 годы. По мнению гендиректора Центра Хруничева в 2005-2012 годах, а в 2009-2014 годах - генконструктора средств выведения легкого и тяжелого классов Владимира Нестерова, причиной такого длительного проектирования стало недостаточное финансирование.
"С 1993 по 2006 годы, то есть за первые 13 лет создания на "Ангару" было выделено менее 4% средств от необходимого. В 2006 году финансирование пошло нормально, и уже в августе 2009 года УРМ-1 (универсальный ракетный модуль для ракеты "Ангара" - ред.) в составе южнокорейской ракеты-носителя KSLV успешно начал летные испытания, и, если бы не кризис 2009-2010 годов, то в 2011-2012 годах были бы начаты летные испытания КРК (космического ракетного комплекса – ред.) "Ангара" в Плесецке", - пишет он в книге "Космический ракетный комплекс "Ангара". История создания".
Испытания было решено начать с пуска легкой версии ракеты. Сама ракета получила наименование "Ангара-1.2ПП", где "ПП" - "первый пуск". Однако первый пуск можно было назвать скорее вторым, потому что с первой попытки ракета не улетела. На глазах у прессы и гостей старт был отменен автоматикой. Удачно взлететь "Ангаре" удалось лишь 9 июля 2014 года без посторонних глаз. Пуск прошел по суборбитальной траектории, головная часть ракеты упала на камчатском полигоне Кура.
Луна
21 декабря, 03:54
Корабль "Орел" оказался способным на три полета к Луне вместо десяти
Суммарно с момента создания и до конца 2014 года с учетом двух успешно проведенных пусков ракет "Ангара-1.2ПП" и "Ангара-А5" проект обошелся стране в 111 миллиардов 986 миллионов рублей (в ценах 2014 года), посчитал Нестеров.

В производстве

Второй пуск легкой ракеты должен был состояться до конца 2019 года, писала корпоративная газета ПО "Полет" "Заводская жизнь". Третий – должен быть уже коммерческим и запустить в 2020 году южнокорейский спутник KOMPSAT-6, но, как сообщал в этом году гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко, запуск ушел на срок после 2020 года.
"Ангара-1.2" активно продвигается на внешнем рынке, но заказчиков, помимо Южной Кореи, пока не нашлось. В то же время и со стороны военных контрактов нет. Из-за задержки с "Ангарой" в свое время была создана легкая ракета "Союз-2.1в", которая полностью заменяет собой легкую "Ангару". Отказываться от "Союза" военное ведомство не намерено.
В тяжелом же классе альтернативы "Ангаре" нет. Она идет на замену "Протону", долгая история эксплуатации которого закончится к 2025 году. Все спутники тяжелого класса, разрабатываемые сейчас для Минобороны, адаптированы под новую ракету.
"На сегодняшний день все последующие космические аппараты изготавливаются из расчета их запуска на ракетах семейства "Союз-2" и "Ангара", - рассказал в 2018 году в интервью РИА Новости гендиректор "Информационных спутниковых систем им. Решетнева" Николай Тестоедов.
Макет участка лунной поверхности с элементами инфраструктуры пилотируемых экспедиций в павильоне Роскосмоса
20 декабря, 16:25РИА Наука
Тяжелый луноход включат в российскую космическую программу в 2020 году
Изначально вторую тяжелую "Ангару" планировали запустить вслед за первой, изготовив ее в 2015 году. А после этого произвести в рамках летных испытаний еще восемь пусков, доведя их количество до 10.
В сентябре глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказывал, что вторую тяжелую "Ангару" планируется изготовить и передать военным в ноябре, а ее пуск возможен "под елочку" или чуть позже - то есть в районе новогодних праздников. Ноябрь прошел. Передача не состоялась.
Несколько источников РИА Новости в ракетно-космической отрасли ранее сообщили, что пуск второй "Ангары" может состояться в первом полугодии 202-го – ближе к середине года. Во время старта планируется отправить на орбиту макет полезной нагрузки, но, как указал ранее глава "Роскосмоса", последнее слово в этом вопросе остается за военными. Если второй полет пройдет без замечаний, то на третьей "Ангаре-А5" планируется запустить гражданский спутник связи серии "Экспресс", рассказал ранее Рогозин.

Идем на восток

В изготовлении ракеты сейчас задействованы два предприятия – московская площадка Центра Хруничева и омская площадка - ПО "Полет". Ракеты возят с одного предприятия на другое через всю страну на проверки, а затем обратно для устранения обнаруженных проблем.
Дмитрий Рогозин
20 декабря, 15:26
Роскосмос принял эскизный проект ракеты-носителя сверхтяжелого класса
В настоящее время на омской площадке Центре Хруничева – на ПО "Полет" - идет изготовление третьей тяжелой и второй легкой. Однако "отставание от производственных графиков изготовления изделий со сроком сдачи в 2019 году составляет от трех месяцев (ракета-носитель "Ангара-А5") до одного года (вторая ступень ракеты-носителя "Ангара-1.2")", сообщали РИА Новости летом 2019 года со ссылкой на копию приказа, подписанного руководителем филиала Центра Хруничева - директором ПО "Полет" Виктором Шулико.
Согласно снимкам, опубликованным на сайте "Роскосмоса" по итогам поездки в ноябре 2019 года на ПО "Полет" вице-премьера Юрия Борисова, поставка второй тяжелой ракеты "Ангара-А5" №71752 от промышленности военным состоится в первом квартале 2020 года. Третью и четвертую "Ангару-А5" планируется сдать в третьем и четвертом кварталах следующего года.
До 2023 года совместными усилиями двух заводов планируется собрать не менее восьми ракет. То есть по две в год. Пока не готово ни одной.
На переход к серийному производству ракеты в Омске, как рассказывал ранее Рогозин, дано четыре года. "С 2023 года мы будем выпускать не менее четырех тяжелых ракет "Ангара" в год. С 2024 года мы будем выпускать по восемь тяжелых ракет "Ангара" и по две легких", - сказал глава "Роскосмоса" ранее.
Все эксперты сходятся в одном – технических проблем с производством ракеты практически нет. Причина в плохой организации работ и переносе производства из Москвы в Омск.
Строительство второй очереди космодрома Восточный
16 декабря, 09:07
Рогозин заявил о риске разрушения недостроев на Восточном
"Я думаю, что первоначально были большие иллюзии, что это можно быстро и легко сделать. На этот перенос наложились реформы самой отрасли, "Роскосмоса". Кроме того, острой необходимости в тяжелой ракете для России в краткосрочной перспективе нет, "Протон" пока летает. Также все понимают, что у "Ангары" на коммерческом рынке просто нет никаких шансов, поэтому никто не спешит", - рассказал РИА Новости член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.
Руководитель Института космической политики Иван Моисеев считает, что процесс затягивает плохая организация планирования работ и безответственность.
"У нас такая проблема, что сроки не соблюдаются, все проекты перекладываются с одного года на другой. Посмотрите любые космические проекты. Просто нет жесткого планирования и ответственности за соблюдения сроков. Ракета создана, технических проблем нет, но пять лет она не летает. Так зачем ее создавали?" - задается вопросом эксперт.
Генеральный директор компании "КосмоКурс" Павел Пушкин, ранее работавший в Космическом центре Хруничева и разрабатывавший ракету "Ангара", рассказал РИА Новости, что трудности в производстве носителя полностью связаны с организационными проблемами.
"Сложных технических проблем у "Ангары", которые не позволяют ей более интенсивно проходить летные испытания, нет. После первого пуска были, действительно, замечания, но они быстро были отработаны. Проект подвела организационная составляющая – самой большой проблемой стало решение, принятое в 2009-2010 годах, о переводе производства "Ангары" в Омск", - сказал Пушкин.
По его словам, изначально была уверенность, что производство на новой площадке можно будет развернуть в течение двух лет, в итоге оно не налажено до сих пор. Поэтому вторую "Ангару" собирают в Москве и Омске, возя ее туда и обратно.

Перспективы

Будущее "Ангары" связывают с космодромом Восточный. Именно с этой площадки должны начаться ее запуски в интересах науки и коммерческих заказчиков. Близость Восточного, по сравнению с Москвой, стала одним из обоснований перевода производства "Ангары" из столицы в Омск. В Сибири более низкие накладные расходы на производство и более близкое расположение космодрома Восточный, до которого из Москвы 5500 километров, а из Омска - 3600. При этом возить ракету в Плесецк для военных пусков стало наоборот дальше. Военный космодром со столицей разделяет 850 километров, а с Омском - 2000.
Строить инфраструктуру на Восточном под "Ангару" начали летом 2019 года, хотя предполагалось начать работы в 2017 году. По данным "Роскосмоса", строительство ведется с опережением сроков и будет завершено в 2023 году. Первый пуск тяжелой "Ангары" с дальневосточной площадки намечен на август-сентябрь 2023 года, анонсировал ранее Рогозин. В свой первый полет с Восточного она отправится с макетом нового пилотируемого корабля "Орел".
Макет ракеты-носителя Ангара 1.2 на выставке в рамках МАКС-2019
15 декабря, 03:32Хочу стать космонавтом
В Роскосмосе отложили испытания водородного двигателя для "Ангары"
000000
Обсудить 0
Протон-МПлесецк (космодром)Космос - РИА НаукаАнгара (ракета)РоскосмосДмитрий РогозинГКНПЦ имени М. В. Хруничева
Рекомендуем
Лучевая терапия
Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи
Строительство газопровода Северный поток-2
Allseas отвела строившие "Северный поток – 2" суда из Балтийского моря
Москва
Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве
Президент РФ В. Путин посетил остров Гогланд
На дне Финского залива перед погружением Путина нашли минное поле
Брошюра с информацией о пенсионном и социальном обеспечении инвалидов в отделении Пенсионного фонда РФ
ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Рычаг роботизированной трансмисии автомобиля LADA Granta
Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов
Античная керамика, найденная при раскопках на походах к железнодорожной части моста в Крым. 6 апреля 2018
Строительство Крымского моста помогло обнаружить миллион артефактов
Испытания новой жидкостной МБР тяжелого класса Сармат. 30 марта 2018
Лавров заявил о готовности России показать США "Сармат"
Здание МИД Польши
МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне
Автомобиль полиции
В Москве задержали тракториста, спрятавшего два трупа в колодце
Актриса Наталья Бочкарева
Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд
Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
"Известия": Минобороны провело крупную кадровую ротацию
Пуск ракеты-носителя среднего класса Союз-2.1б с космическим аппаратом системы ГЛОНАСС с космодрома Плесецк
ГЛОНАСС пополнят третьим спутником нового поколения, сообщил источник
Стакан с минеральной водой
Эксперт рассказала, чем опасно чрезмерное потребление воды
Момент смертельного ДТП на МКАД попал на видео
Момент смертельного ДТП на МКАД попал на видео
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:06Температура воздуха в Москве может установить новый рекорд
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник
08:02Москвичи более 500 млн раз воспользовались электронными услугами
08:00На страже каникул: как обеспечат безопасность москвичей в праздники
07:56Израиль разрешили христианам из Газы приехать в Иерусалим на Рождество
07:52Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка
07:47В Приморье арестован подозреваемый в ограблении банка
07:41Еще восемь пересадок с МЦД на метро, МЦК и ж/д появится к 2024 году
07:36Экономисты оценили рейтинг самых востребованных профессий в России
07:22Пассажиры московского метро смогут пройти новогодний квест
07:19Китай снизит ввозные пошлины на более чем 850 товаров
07:16В Сирию привезли пряники и мед из Тульской области
07:08Названы продукты, которые россияне чаще всего покупали в 2019 году
07:00Российские ученые создали новый сплав для добычи полезных ископаемых
06:52Новые "Звездные войны" возглавили российский прокат в выходные
06:48В Гондурасе 19 человек погибли в ходе беспорядков в тюрьме
06:40"Единая Россия" приостановила членство экс-мэра столицы Камчатки
06:35В красноярской больнице нашли пропавшую 16 лет назад жительницу Томска
06:31Исследование показало, как изменился средний чек за поход в магазин
06:22Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать елку к Новому году
Лента новостейМолния