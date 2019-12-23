Ракета "Ангара" отмечает пятилетие первого и последнего пуска

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Ракета-носитель Ракета-носитель "Ангара" тяжелого класса впервые отправилась в космос ровно пять лет назад – 23 декабря 2014 года, с тех пор ее пуски ежегодно анонсируются и с таким же постоянством переносятся. По новым планам, носитель полетит в первой половине 2020 года. Почему второй пуск состоится через шесть лет после первого, разбиралось РИА Новости.

Пять лет назад в 8.57 мск с космодрома Плесецк Архангельской области был осуществлен пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком "Бриз-М" и массо-габаритным макетом космического аппарата. Все этапы полета прошли штатно, макет спутника был выведен на орбиту.

Но после анализа данных выяснилось, что грузоподъемность ракеты меньше, чем предполагалось. Как рассказал в сентябре 2019 года вице-премьер РФ Юрий Борисов в интервью газете "Ведомости" , тяжелая "Ангара" не соответствует требованиям, которые к ней предъявляет основной заказчик - Минобороны

Для специалистов это была не новость. Именно из-за несоответствия ракеты требованиям в свое время родилась идея создания модернизированной версии "Ангары" - "Ангары-А5М" с форсированными на 10% двигателями и облегченной конструкцией. Такой вариант ракеты выйдет с завода, как сообщил недавно РИА Новости генеральный конструктор КБ "Салют" Центра Хруничева Сергей Кузнецов, только к концу 2024 года. В этом случае ракета сможет выводить с космодрома Восточный на низкую околоземную орбиту 27 тонн вместо 25. Сейчас грузоподъемность "Ангары" такая же (22,3 тонны), как у "Протона" (22-23 тонны).

На замену "Протону"

Идея создания семейства экологически чистых ракет "Ангара", из которых, как из конструктора, можно было бы собирать несколько типов ракет – легкую "Ангару-1.2" и тяжелую "Ангару-А5" (на заре проекта вариантов было больше, например, средняя "Ангара-А3", "Ангара-А7" повышенной грузоподъемности), была в том, чтобы избавить заказчика в лице Минобороны от "зоопарка" ракет – легких и токсичных "Космоса-3М" и "Циклона", экологичного, но украинского "Зенита", летающего с территории Казахстана токсичного "Протона", а также появившегося чуть позже конверсионного и тоже токсичного легкого "Рокота".

Однако "рождение" "Ангары" затянулось на 21 год – с 1993 по 2014 годы. По мнению гендиректора Центра Хруничева в 2005-2012 годах, а в 2009-2014 годах - генконструктора средств выведения легкого и тяжелого классов Владимира Нестерова, причиной такого длительного проектирования стало недостаточное финансирование.

"С 1993 по 2006 годы, то есть за первые 13 лет создания на "Ангару" было выделено менее 4% средств от необходимого. В 2006 году финансирование пошло нормально, и уже в августе 2009 года УРМ-1 (универсальный ракетный модуль для ракеты "Ангара" - ред.) в составе южнокорейской ракеты-носителя KSLV успешно начал летные испытания, и, если бы не кризис 2009-2010 годов, то в 2011-2012 годах были бы начаты летные испытания КРК (космического ракетного комплекса – ред.) "Ангара" в Плесецке", - пишет он в книге "Космический ракетный комплекс "Ангара". История создания".

Испытания было решено начать с пуска легкой версии ракеты. Сама ракета получила наименование "Ангара-1.2ПП", где "ПП" - "первый пуск". Однако первый пуск можно было назвать скорее вторым, потому что с первой попытки ракета не улетела. На глазах у прессы и гостей старт был отменен автоматикой. Удачно взлететь "Ангаре" удалось лишь 9 июля 2014 года без посторонних глаз. Пуск прошел по суборбитальной траектории, головная часть ракеты упала на камчатском полигоне Кура.

Суммарно с момента создания и до конца 2014 года с учетом двух успешно проведенных пусков ракет "Ангара-1.2ПП" и "Ангара-А5" проект обошелся стране в 111 миллиардов 986 миллионов рублей (в ценах 2014 года), посчитал Нестеров.

В производстве

Второй пуск легкой ракеты должен был состояться до конца 2019 года, писала корпоративная газета ПО "Полет" "Заводская жизнь". Третий – должен быть уже коммерческим и запустить в 2020 году южнокорейский спутник KOMPSAT-6, но, как сообщал в этом году гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко, запуск ушел на срок после 2020 года.

"Ангара-1.2" активно продвигается на внешнем рынке, но заказчиков, помимо Южной Кореи, пока не нашлось. В то же время и со стороны военных контрактов нет. Из-за задержки с "Ангарой" в свое время была создана легкая ракета "Союз-2.1в", которая полностью заменяет собой легкую "Ангару". Отказываться от "Союза" военное ведомство не намерено.

В тяжелом же классе альтернативы "Ангаре" нет. Она идет на замену "Протону", долгая история эксплуатации которого закончится к 2025 году. Все спутники тяжелого класса, разрабатываемые сейчас для Минобороны, адаптированы под новую ракету.

"На сегодняшний день все последующие космические аппараты изготавливаются из расчета их запуска на ракетах семейства "Союз-2" и "Ангара", - рассказал в 2018 году в интервью РИА Новости гендиректор "Информационных спутниковых систем им. Решетнева" Николай Тестоедов.

Изначально вторую тяжелую "Ангару" планировали запустить вслед за первой, изготовив ее в 2015 году. А после этого произвести в рамках летных испытаний еще восемь пусков, доведя их количество до 10.

В сентябре глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказывал, что вторую тяжелую "Ангару" планируется изготовить и передать военным в ноябре, а ее пуск возможен "под елочку" или чуть позже - то есть в районе новогодних праздников. Ноябрь прошел. Передача не состоялась.

Несколько источников РИА Новости в ракетно-космической отрасли ранее сообщили, что пуск второй "Ангары" может состояться в первом полугодии 202-го – ближе к середине года. Во время старта планируется отправить на орбиту макет полезной нагрузки, но, как указал ранее глава "Роскосмоса", последнее слово в этом вопросе остается за военными. Если второй полет пройдет без замечаний, то на третьей "Ангаре-А5" планируется запустить гражданский спутник связи серии "Экспресс", рассказал ранее Рогозин.

Идем на восток

В изготовлении ракеты сейчас задействованы два предприятия – московская площадка Центра Хруничева и омская площадка - ПО "Полет". Ракеты возят с одного предприятия на другое через всю страну на проверки, а затем обратно для устранения обнаруженных проблем.

В настоящее время на омской площадке Центре Хруничева – на ПО "Полет" - идет изготовление третьей тяжелой и второй легкой. Однако "отставание от производственных графиков изготовления изделий со сроком сдачи в 2019 году составляет от трех месяцев (ракета-носитель "Ангара-А5") до одного года (вторая ступень ракеты-носителя "Ангара-1.2")", сообщали РИА Новости летом 2019 года со ссылкой на копию приказа, подписанного руководителем филиала Центра Хруничева - директором ПО "Полет" Виктором Шулико.

Согласно снимкам, опубликованным на сайте "Роскосмоса" по итогам поездки в ноябре 2019 года на ПО "Полет" вице-премьера Юрия Борисова, поставка второй тяжелой ракеты "Ангара-А5" №71752 от промышленности военным состоится в первом квартале 2020 года. Третью и четвертую "Ангару-А5" планируется сдать в третьем и четвертом кварталах следующего года.

До 2023 года совместными усилиями двух заводов планируется собрать не менее восьми ракет. То есть по две в год. Пока не готово ни одной.

На переход к серийному производству ракеты в Омске, как рассказывал ранее Рогозин, дано четыре года. "С 2023 года мы будем выпускать не менее четырех тяжелых ракет "Ангара" в год. С 2024 года мы будем выпускать по восемь тяжелых ракет "Ангара" и по две легких", - сказал глава "Роскосмоса" ранее.

Все эксперты сходятся в одном – технических проблем с производством ракеты практически нет. Причина в плохой организации работ и переносе производства из Москвы в Омск.

"Я думаю, что первоначально были большие иллюзии, что это можно быстро и легко сделать. На этот перенос наложились реформы самой отрасли, "Роскосмоса". Кроме того, острой необходимости в тяжелой ракете для России в краткосрочной перспективе нет, "Протон" пока летает. Также все понимают, что у "Ангары" на коммерческом рынке просто нет никаких шансов, поэтому никто не спешит", - рассказал РИА Новости член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев считает, что процесс затягивает плохая организация планирования работ и безответственность.

"У нас такая проблема, что сроки не соблюдаются, все проекты перекладываются с одного года на другой. Посмотрите любые космические проекты. Просто нет жесткого планирования и ответственности за соблюдения сроков. Ракета создана, технических проблем нет, но пять лет она не летает. Так зачем ее создавали?" - задается вопросом эксперт.

Генеральный директор компании "КосмоКурс" Павел Пушкин, ранее работавший в Космическом центре Хруничева и разрабатывавший ракету "Ангара", рассказал РИА Новости, что трудности в производстве носителя полностью связаны с организационными проблемами.

"Сложных технических проблем у "Ангары", которые не позволяют ей более интенсивно проходить летные испытания, нет. После первого пуска были, действительно, замечания, но они быстро были отработаны. Проект подвела организационная составляющая – самой большой проблемой стало решение, принятое в 2009-2010 годах, о переводе производства "Ангары" в Омск", - сказал Пушкин.

По его словам, изначально была уверенность, что производство на новой площадке можно будет развернуть в течение двух лет, в итоге оно не налажено до сих пор. Поэтому вторую "Ангару" собирают в Москве и Омске, возя ее туда и обратно.

Перспективы

Будущее "Ангары" связывают с космодромом Восточный. Именно с этой площадки должны начаться ее запуски в интересах науки и коммерческих заказчиков. Близость Восточного, по сравнению с Москвой, стала одним из обоснований перевода производства "Ангары" из столицы в Омск. В Сибири более низкие накладные расходы на производство и более близкое расположение космодрома Восточный, до которого из Москвы 5500 километров, а из Омска - 3600. При этом возить ракету в Плесецк для военных пусков стало наоборот дальше. Военный космодром со столицей разделяет 850 километров, а с Омском - 2000.