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РИА Наука
2019-12-23T09:00+0300
https://ria.ru/20191223/1562698959.html
Ученые МГППУ предложили новое понимание природы катарсиса
https://cdn24.img.ria.ru/images/156269/88/1562698865_0:0:3130:1761_1036x0_80_0_0_75b75031709b20851f8d965e48a7ebcf.jpg
РИА Новости

Ученые МГППУ предложили новое понимание природы катарсиса

09:00 23.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкОткрытие выставки "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо"
Открытие выставки Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) проанализировали психологическую структуру катарсиса и выявили его разновидности, основанные на действии различных психологических механизмов. По их словам, исследование может внести заметный вклад в психологию искусства и найти применение в психологическом консультировании, использующем опыт восприятия художественных произведений. Результаты опубликованы в журнале "Культурно-историческая психология".
На пути к самообновлению
Феномен катарсиса известен со времен Аристотеля (384-322 гг до н.э.), однако его психотехническое значение остается недостаточно раскрытым. Традиционно понятие катарсиса трактуется как эффект от созерцания произведения искусства, связанный с очищением души.
Целью работы специалистов МГППУ стал анализ психологической структуры и психотехнического значения катарсиса. Новизна исследования, по словам ученых, заключается в выделении функционально различных видов катарсиса. Подход, примененный в исследовании, представляет собой развитие идей Л.С. Выготского в области анализа эстетического опыта.
Выявление таких видов, основанных на действии разных психологических механизмов, как уверены исследователи МГППУ, может оказаться заметным вкладом в психологию искусства, а также найти применение в практиках арттерапии и артпедагогики.
В структуре катарсиса специалисты выделили фазы возбуждения (пафоса), сосредоточения ("слияния" с героем произведения) и трансцендирования ("выход за пределы себя"). Завершается катарсис "возвращением человека к себе", то есть рефлексивным самообновлением в результате эстетического переживания.
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Психологический анализ структуры катарсиса предназначен для ответа на вопрос о том, за счет чего возможен этот финальный переход: от соприкосновения с иным, возможно, с Абсолютом, к обретению новой, усложненной собственной сущности. Исследователи МГППУ уверены, что первостепенную роль в этом играют акты рефлексии.
Катарсис: прерывание и возвращение
На основе выделенных стадий катарсиса и данных искусствоведческих исследований специалисты МГППУ проанализировали структуру катарсического переживания произведений Микеланджело Меризи да Караваджо и Рембрандта Харменса ван Рейна, подробно описанных в искусствоведческой литературе.
“В профессиональной среде принято считать, что Караваджо отводит зрителю роль случайного свидетеля, принуждая его к сочувствию и волнению за героя в момент эмоционального экстремума с тем, чтобы после оставить его в неловкости и даже с чувством вины, поскольку зритель как бы подглядел то, что ему не предназначалось”, – объяснил профессор кафедры педагогической психологии факультета психологии образования МГППУ Дмитрий Лубовский.
По мнению авторов исследования, создание этой неловкости выступает приемом, способствующим прерыванию катарсиса, то есть отсутствию рефлексивного завершения. Такой вид катарсического переживания с прерыванием в момент наивысшей интенсивности эмоционального контакта с произведением, авторы предлагают называть “катарсисом пафоса”.
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Картинам Рембрандта, как подчеркнула в исследовании профессор кафедры педагогической психологии МГППУ Марина Ермолаева, не свойственна аффектация: самые сильные эмоции не выражаются мимикой и переживаются молча. Его герои не обнаруживают сильных чувств, зато его образы производят каскад чувств и смыслов в самом зрителе.
Встреча героя-автора и зрителя в пространстве полотен Рембрандта порождает внутреннее созерцание. Исследователи МГППУ считают, что авторская манера, позволяющая без накала эмоций, свернуто представить целиком жизненный путь человека и систему его жизненных смыслов, располагает зрителя к самообновлению и позволяет выделить еще один вид эстетического переживания – “рефлексивный катарсис”.
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РИА НаукаНовости культурыУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаМосковский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ)Микеланджело Меризи да Караваджо
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