На страже каникул: как обеспечат безопасность москвичей в праздники

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Безопасность москвичей и гостей столицы в новогодние праздники будет обеспечивать свыше 40 тысяч человек. Для координации действий в правительстве региона создан межведомственный оперативный штаб, сообщается на Безопасность москвичей и гостей столицы в новогодние праздники будет обеспечивать свыше 40 тысяч человек. Для координации действий в правительстве региона создан межведомственный оперативный штаб, сообщается на портале мэра Москвы

В центральной части города в новогоднюю ночь будет дежурить более 11 тысяч человек: 3,3 тысячи сотрудников полиции и 3,4 тысячи сотрудников Росгвардии, 2,5 тысячи народных дружинников и 2 тысячи работников частных охранных организаций.

Дополнительные наряды полицейских и росгвардейцев будут задействованы в столичном метрополитене, на станциях Московского центрального кольца и московских центральных диаметров. Даже на главные катки города в новогоднюю ночь выйдут спасатели на коньках.

Все площадки празднований ежедневно перед проведением мероприятий будут обследованы, в том числе инспекторами-кинологами со служебными собаками.

С 31 декабря по 5 января в центральной части города, в границах улиц Тверская, Моховая, Охотный Ряд, Манежная площадь, Театральный проезд, площадь Революции, Красная площадь, формируется единое пространство. Попасть туда можно будет через только через специальные контрольно-пропускные пункты.

Граждане в состоянии алкогольного опьянения, с оружием и предметами, которые могут быть использованы в качестве такового, не будут допускаться на места празднования. Кроме того, на праздничные площадки запретят проносить любые напитки и пиротехнику.