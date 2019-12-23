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2019-12-23T08:00+0300
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На страже каникул: как обеспечат безопасность москвичей в праздники
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РИА Новости

На страже каникул: как обеспечат безопасность москвичей в праздники

08:00 23.12.2019
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСтрасбургская рождественская ярмарка в Москве
Страсбургская рождественская ярмарка в Москве
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Безопасность москвичей и гостей столицы в новогодние праздники будет обеспечивать свыше 40 тысяч человек. Для координации действий в правительстве региона создан межведомственный оперативный штаб, сообщается на портале мэра Москвы.
В центральной части города в новогоднюю ночь будет дежурить более 11 тысяч человек: 3,3 тысячи сотрудников полиции и 3,4 тысячи сотрудников Росгвардии, 2,5 тысячи народных дружинников и 2 тысячи работников частных охранных организаций.
Дополнительные наряды полицейских и росгвардейцев будут задействованы в столичном метрополитене, на станциях Московского центрального кольца и московских центральных диаметров. Даже на главные катки города в новогоднюю ночь выйдут спасатели на коньках.
Все площадки празднований ежедневно перед проведением мероприятий будут обследованы, в том числе инспекторами-кинологами со служебными собаками.
С 31 декабря по 5 января в центральной части города, в границах улиц Тверская, Моховая, Охотный Ряд, Манежная площадь, Театральный проезд, площадь Революции, Красная площадь, формируется единое пространство. Попасть туда можно будет через только через специальные контрольно-пропускные пункты.
Граждане в состоянии алкогольного опьянения, с оружием и предметами, которые могут быть использованы в качестве такового, не будут допускаться на места празднования. Кроме того, на праздничные площадки запретят проносить любые напитки и пиротехнику.
В пресс-службе мэрии также напомнили, что в местах проведения праздничных мероприятий будут эвакуироваться припаркованные автомобили, и призвали желающих принять участие в праздничной программе отказаться от поездок в центр на личном транспорте.
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Хорошие новостиРосгвардияНовый ГодМоскваОбщество
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