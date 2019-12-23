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"Подменили органы": отец требует наказать виновных в смерти сына
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РИА Новости

"Подменили органы": отец требует наказать виновных в смерти сына

08:00 23.12.2019 (обновлено: 08:15 23.12.2019)
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© Фото : из личного архива семьи погибшегоВиталий Кептюха (слева)
Виталий Кептюха (слева)
© Фото : из личного архива семьи погибшего
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости, Виктория Дубовская. Три разных диагноза и четыре вида ДНК в анализах одного пациента — в Волгоградской области уже три года пытаются выяснить причину смерти 33-летнего Виталия Кептюхи. Родители молодого человека во всем винят врачей: хотя Виталия привезли в больницу на скорой, помощь ему не оказывали в течение нескольких часов, а потом вообще пытались выписать. Кроме того, проверяющие выяснили: при вскрытии патологоанатом подменила образцы органов. РИА Новости разбиралось в подробностях запутанной истории.

Три диагноза

Днем 2 января 2016-го житель города Волжский Виталий Кептюха пожаловался матери на слабость и боль в животе. Обеспокоенная пенсионерка вызвала скорую, больного доставили в Городскую клиническую больницу № 1.
По словам родственников, Виталий около трех часов дожидался в приемном покое. Когда его все-таки осмотрели, дежурный хирург заподозрил острый панкреатит и посоветовал обратиться в поликлинику по месту жительства. Вскоре состояние Виталия резко ухудшилось, он впал в кому и на следующее утро умер.
CC0 / Dileks / Волжский
Волжский
CC0 / Dileks /
Волжский
В реанимации поставили диагноз "инфаркт миокарда". Однако после вскрытия патологоанатом вынесла совсем другой вердикт: токсический шок и пневмония. И это никак не совпадало с результатами исследований, проведенными врачами перед кончиной Виталия. Родители обратились с жалобой в правоохранительные органы, в больнице началась проверка.
"Отец Виталия долго добивался возбуждения уголовного дела. Родители уверены: в смерти сына виновны врачи, проявившие халатность, — говорит адвокат семьи Ольга Забелова. — Если бы ему вовремя оказали медицинскую помощь, возможно, все бы обошлось".
В конце концов следователи также заинтересовались профессионализмом местных врачей и возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Проверки и экспертизы продолжались почти два года. За это время, по словам Забеловой, произошло много странного: например, таинственным образом исчезла кардиограмма Виталия, сделанная в реанимации.
© Фото : из личного архива семьи погибшегоВиталий Кептюха с отцом Александром
Виталий Кептюха с отцом Александром
© Фото : из личного архива семьи погибшего
Виталий Кептюха с отцом Александром
Силовики наведались не только в больницу, но и в морг, где в "мокром" архиве хранились образцы органов Виталия, взятые при вскрытии. Повторное исследование подтвердило диагноз "пневмония". Однако при более детальной проверке выяснилось: биоматериалы принадлежат совсем другим людям. Эксперты насчитали четыре образца разных ДНК: частички органов были взяты у двух мужчин и двух женщин.

"Забыла вскрыть мозг"

"В апреле этого года мы добились эксгумации, — продолжает Забелова. — Когда гроб открыли, стало очевидно, что патологоанатом, вопреки инструкциям, не вскрыла череп, при этом среди образцов тканей значились материалы якобы из головного мозга".
В СК возбудили новое уголовное дело по части 2 статьи 292 УК России "Служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан". Максимальное наказание — четыре года тюрьмы.
Больница
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Через три дня после эксгумации бывший патологоанатом Волгоградского областного патологоанатомического бюро 67-летняя Анна Абрамова сама явилась с повинной. Она уже вышла на пенсию и переехала к детям в Москву. Арестовывать пенсионерку не стали, ограничились подпиской о невыезде.
"Вину признала частично. По ее словам, она просто забыла вскрыть череп, — рассказывает Забелова. — Когда обнаружила ошибку, было уже поздно — тело забрали. Абрамова также утверждает, что подменила только образец головного мозга. Что случилось с остальным — не знает. При этом экспертиза установила: образец мозга и еще несколько тканей взяты у одного человека. То есть второй, неизвестный ей преступник брал образцы у тех же трупов".
По версии следствия, причина служебного подлога — личный непрофессионализм. Предполагают, что Абрамова вообще не исследовала фрагменты внутренних органов Виталия и указала ложную причину смерти. Когда началась проверка, она собрала образцы органов других людей, которые подходили под придуманный диагноз.
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Сейчас в обстоятельствах дела Абрамовой разбирается суд. По мнению экспертов, учитывая возраст и отсутствие судимости, реальный тюремный срок ей не грозит.
При этом родители погибшего продолжают настаивать на привлечении к ответственности врачей больницы. За три года первое уголовное дело так и не продвинулось: обвинения никому не предъявили. Расследование осложняется тем, что прошло слишком много времени — установить реальную причину смерти фактически невозможно и это не позволяет оценить степень вины конкретных медиков.
Семья погибшего в ближайшее время собирается попасть на прием к руководству СК.

"Настоящая мафия"

Стоит отметить, что это не первая история с подменой органов в Волгоградской области.
В январе 2017-го в больнице умерла 27-летняя жительница Волгограда Елена Мачкалян, беременная вторым ребенком. У нее поднялась высокая температура, а потом возникло сильное внутреннее кровотечение. Через несколько дней молодая женщина скончалась.
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Вскрытие проводили все в том же Волгоградском областном патологоанатомическом бюро. По версии следствия, сотрудники бюро установили, что смерть наступила от инфекции, однако, чтобы не портить статистику по материнской смертности, диагноз заменили на "аутоимунный гепатит". И использовали для подтверждения образцы печени другого человека.
Было возбуждено уголовное дело по статье "Служебный подлог", арестовали бывшего главврача бюро Вадима Колченко. В ходе расследование вскрылись и другие интересные детали: от откатов за платные ритуальные услуги до незаконных премий. Предстоит суд.
83101120339
Происшествия
Популярные комментарии
органы продали? может здесь черная трансплантология?
23 декабря, 10:07
Валерий Носуля
801002
Ничего не понял. Чем Абрамова заслужила такое отношение к себе? И чей приказ выполняла Абрамова, чтобы предоставить чужие органы для проведения экспертизы? И почему никто не замечает очевидную взаимосвязь между Абрамовой, отсутствием правильного диагноза и снисходительным отношением со стороны следственных органов ко всем участникам, вероятнее всего, преступной группировки?
23 декабря, 15:33
mmoroz524534
900002
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